Elegir un entorno seguro: ubicarse cerca de una superficie estable, como una pared, una mesa o el respaldo de una silla firme, que permita sujetarse rápidamente si se pierde el equilibrio.

Utilizar el calzado adecuado: realizar la prueba descalzo, siempre que el suelo sea seguro y antideslizante, o con zapatillas cerradas, firmes y de suela plana. El especialista recomienda evitar las medias resbaladizas, el calzado de estar por casa y las zapatillas deportivas con demasiado acolchado, porque pueden alterar el resultado.

Cómo hacer el test de equilibrio de 10 segundos paso a paso

El procedimiento, también conocido como posición del flamenco, consiste en mantenerse de pie sobre una sola pierna durante 10 segundos completos. Para realizarlo correctamente, hay que seguir estas indicaciones:

Pararse sobre una superficie que no sea resbaladiza, con los ojos abiertos y la mirada fija hacia el frente.

Levantar una pierna y flexionar la rodilla, de manera que el pie quede suspendido en el aire, sin tocar la pierna de apoyo ni ningún otro objeto.

Colocar las dos manos sobre las caderas o la cintura. Sanagustín prefiere esta posición a cruzar los brazos sobre el pecho porque permite reaccionar más rápido si es necesario buscar apoyo.

Mantener la postura durante el tiempo indicado, sin mover los brazos para compensar la falta de estabilidad.

La prueba se considera no superada si, antes de completar el tiempo, el pie levantado toca el suelo o la otra pierna, la persona da un salto o desplaza el pie de apoyo, o retira las manos de la cintura para recuperar el equilibrio o sujetarse de algún lugar.

El médico aclara que experimentar pequeñas oscilaciones del cuerpo o un leve temblor en la pierna de apoyo es normal y no invalida el resultado.

Qué hacer si no se logra superar la prueba

Si una persona no consigue completar la evaluación, Sanagustín recomienda que el primer paso sea consultar con un médico de atención primaria. Antes de comenzar cualquier entrenamiento, considera importante descartar posibles causas tratables que puedan afectar la estabilidad.

Entre ellas, menciona:

Efectos secundarios de medicamentos: algunos tranquilizantes, inductores del sueño o fármacos utilizados para regular la presión arterial pueden alterar el equilibrio.

Hipotensión ortostática: se produce cuando la presión arterial disminuye bruscamente al ponerse de pie.

Problemas sensoriales: alteraciones de la visión o del oído interno que todavía no fueron diagnosticadas o corregidas.

De esta manera, la dificultad para mantenerse sobre una pierna no debe interpretarse de forma aislada, sino que requiere una evaluación que permita identificar su posible origen.

Qué dice la evidencia científica sobre el equilibrio y la salud

El especialista también hace referencia a un estudio publicado en 2022, realizado con más de 1700 personas durante siete años. Según los resultados, quienes no podían mantenerse sobre un solo pie durante el tiempo establecido presentaban un 84% más de riesgo de mortalidad por cualquier causa en la década posterior.

Sanagustín explica que el equilibrio funciona como una especie de indicador del estado general del organismo. Para ilustrarlo, lo compara con el testigo luminoso del tablero de un automóvil: cuando se enciende, no necesariamente es el origen del problema, sino una señal de que algo requiere atención.

En ese sentido, señala que las dificultades de estabilidad pueden estar relacionadas con distintos procesos, como la pérdida de masa muscular (sarcopenia), la inflamación crónica o el deterioro del sistema nervioso.

Sin embargo, el médico también busca evitar interpretaciones alarmistas. Al mencionar una investigación de 2023, aclara que no superar el test puede revelar una debilidad en el sistema de estabilidad, pero no significa que la persona vaya a sufrir una caída de manera inminente.

Los tres sistemas que intervienen en el equilibrio corporal

Para explicar cómo funciona esta capacidad, Sanagustín describe lo que denomina el triángulo del equilibrio, integrado por tres sistemas que trabajan de manera coordinada:

La vista: proporciona información sobre el entorno y permite orientarse en el espacio.

El sistema vestibular: está ubicado en el oído interno y detecta los movimientos y la posición de la cabeza.

La propiocepción: está formada por sensores presentes en la piel, los músculos y las articulaciones, que informan al cerebro sobre la posición del cuerpo.

Según el especialista, el equilibrio es una capacidad que puede entrenarse a cualquier edad. Por eso, propone comenzar con ejercicios sencillos y aumentar progresivamente la dificultad.

Cómo entrenar el equilibrio y mejorar la estabilidad

Quienes no consiguen mantenerse durante el tiempo indicado sobre una pierna pueden comenzar con períodos más cortos, de entre 3 y 5 segundos, siempre con un punto de apoyo cercano y en condiciones seguras.

Con el paso de los días, la propuesta es incrementar gradualmente el tiempo hasta llegar a los 7 y luego a los 10 segundos.

Una vez que se logra mantener la postura con seguridad, el médico plantea incorporar desafíos para estimular los tres sistemas que intervienen en el equilibrio:

Mover lentamente la cabeza de un lado a otro mientras se mantiene el apoyo sobre una pierna, para estimular el sistema vestibular.

Realizar el ejercicio sobre un cojín firme o una superficie ligeramente inestable, con el objetivo de trabajar la propiocepción.

Cerrar los ojos, únicamente cuando se domina por completo el ejercicio y se cuenta con un punto de apoyo al alcance inmediato.

Sanagustín también recomienda complementar estas prácticas con ejercicios de fortalecimiento de las extremidades inferiores, como sentadillas o subir escaleras. Otra alternativa que propone es caminar descalzo por sectores seguros de la casa para estimular la información propioceptiva que recibe el cerebro a través de las plantas de los pies.

En cuanto a la frecuencia, aconseja practicar idealmente todos los días o entre cuatro y cinco veces por semana, con sesiones de apenas 2 o 3 minutos. Según señala, la constancia puede permitir observar avances en un período de entre 4 y 6 semanas.

Por último, el especialista recuerda que sus recomendaciones tienen un propósito educativo e informativo y que no reemplazan la consulta médica ni una evaluación profesional personalizada.