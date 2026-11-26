Ante el llamado, efectivos de la Prefectura Nacional Naval de Uruguay desplegaron un operativo por tierra y por mar. Cuando llegaron al lugar, ambos turistas ya se encontraban fuera del agua.

La mujer recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que continuaron hasta el arribo de una unidad de emergencias médicas de Cardiomóvil.

Sin embargo, los esfuerzos de los profesionales no fueron suficientes y a las 14.35 se confirmó el fallecimiento de la turista argentina.

Su pareja, en tanto, no presentaba complicaciones físicas de gravedad, pero fue trasladada a un centro asistencial de la zona debido al estado de shock en el que se encontraba tras lo sucedido.

El testimonio de un hombre que presenció la tragedia

Un trabajador de las inmediaciones del balneario relató que todo ocurrió en cuestión de segundos. Según su testimonio, el hombre comenzó a levantar los brazos para pedir ayuda mientras la mujer tenía dificultades para mantenerse en la superficie.

El turista consiguió alcanzar la costa, pero su acompañante permaneció en el agua hasta que otras personas intervinieron para rescatarla.

La pareja había llegado apenas unas horas antes a Punta del Este, donde tenía previsto pasar unos días de descanso.

Cómo es playa Chihuahua, donde murió la turista argentina

Playa Chihuahua es uno de los balnearios naturistas más conocidos de Uruguay. Está ubicada en el departamento de Maldonado, a unos 130 kilómetros de Montevideo. El lugar es frecuentado por turistas argentinos y extranjeros, especialmente durante la temporada de verano.

Uno de los datos relevantes del episodio es que la playa cuenta con servicio de guardavidas únicamente durante los fines de semana en esta época del año, por lo que al momento de la emergencia no había personal de ese servicio asignado al lugar.