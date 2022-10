Polémica por una futbolista trans en el fútbol femenino: su equipo ganó 23 a 0

Le asiste una razón. De los 23 goles que marcó su equipo, ella hizo solo dos. Pero una foto que posteó su equipo en redes sociales reavivó el debate.

"La velocidad siempre la he tenido, siempre he tenido un cuerpo grande... Es verdad que con la hormonación la musculatura te crece un poco más", dijo en una entrevista al diario "El Mundo'".

"Es verdad que algunas rivales te miran al principio y se sorprenden, pero no va a más. Si se decantara el partido solo por mí.... Pero no es verdad. El día que yo viera que me estoy aprovechando de esta situación lo dejaría. A día de hoy soy uno más, y muchas jugadoras me pasan por encima", agrega.