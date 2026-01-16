En vivo Radio La Red
Helado
Ciencia

Por qué a algunos les duele la cabeza cuando toman helado

El dolor repentino que algunas personas experimentan al consumir alimentos muy fríos tiene una explicación científica.

Suele ocurrir que cuando se toma helado o se bebe algo muy frío, aparezca un dolor punzante en la cabeza. Este fenómeno, conocido como congelamiento cerebral o brain freeze, se produce cuando algo extremadamente frío entra en contacto con el paladar.

El brain freeze ocurre porque los vasos sanguíneos del paladar se contraen rápidamente al contacto con el frío y luego se dilatan de forma repentina al calentarse nuevamente. Estas rápidas alteraciones, cerca de los nervios sensibles del paladar —especialmente el nervio trigémino—, envían señales al cerebro que se perciben como dolor en la frente o en la cabeza. Este es un ejemplo de dolor referido, ya que la molestia se siente lejos del lugar del estímulo.

No ocurre en todos los casos. La sensibilidad al frío varía según las personas y factores como la rapidez al comer helado, la temperatura del entorno o incluso la humedad ambiental, que pueden hacer que la sensación sea más intensa. Por eso, mientras algunas personas apenas la sienten, otras experimentan un dolor fuerte y repentino.

Cómo aliviar el dolor punzante por tomar algo frío

dolor-cabeza-helado

Existen formas simples de aliviarlo. Calentar el paladar reduce la sensación, ya sea presionando la lengua contra el techo de la boca, tomando un sorbo de agua a temperatura ambiente o cubriendo la boca con las manos para retener un poco de calor.

Investigaciones realizadas por científicos de Harvard Medical School sugieren que estudiar el brain freeze podría ayudar a comprender mejor otros tipos de dolor de cabeza, incluidos los migrañosos o los causados por lesiones cerebrales. Aunque todavía se analiza, esta curiosidad fisiológica demuestra lo sensible que es el cerebro a los cambios bruscos de temperatura.

El brain freeze no ocurre solo con el helado. Cualquier alimento o bebida muy fría, como heladas, frutas congeladas o batidos, puede provocarlo. La sensación generalmente dura menos de 30 segundos, aunque su intensidad difiere entre quienes los consumen.

Algunas personas sienten el dolor en la frente, otras cerca de los ojos o en la parte superior del cráneo, lo que convierte a este fenómeno en algo tan curioso como común.

