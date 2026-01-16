No tires el bidón de agua, tenés un tesoro: esta es la mejor forma de reciclarlo en tu casa

Estas características los volvieron ideales para reciclar en el hogar. A diferencia de otros envases plásticos más frágiles, los bidones admitieron cortes, perforaciones y adaptaciones sin perder estructura. Además, su superficie lisa facilitó la limpieza y la pintura.

Otro punto clave fue su tamaño. Los modelos de 6, 8 o 10 litros ofrecieron una capacidad justa para guardar textiles enrollados, mientras que los de mayor volumen permitieron crear organizadores más grandes para familias numerosas o casas de fin de semana.

Qué tipo de bidones de agua se pueden reutilizar

Bidones de 6 a 10 litros , ideales para baños y espacios reducidos.

, ideales para baños y espacios reducidos. Bidones de mayor capacidad , recomendados para lavaderos, piletas o uso exterior.

, recomendados para lavaderos, piletas o uso exterior. Envases sin rajaduras ni deformaciones , para garantizar seguridad y durabilidad.

, para garantizar seguridad y durabilidad. Bidones completamente limpios y secos, sin restos de agua ni olores.

Bidones con agua 3

Materiales necesarios para la transformación

Un bidón de agua vacío y limpio

Tijera resistente o cúter

Regla y marcador

Lija fina

Pintura acrílica o en aerosol (opcional)

Pincel o rodillo pequeño, si se usó pintura común

Ganchos adhesivos, tornillos o precintos

Guantes para mayor seguridad

Paso a paso para convertir bidones de agua en porta toallas

Limpieza inicial: se lavó el bidón con agua caliente y detergente. Se enjuagó varias veces y se dejó secar por completo. La etiqueta se retiró; los restos de pegamento se eliminaron con alcohol o agua caliente.

se lavó el bidón con agua caliente y detergente. Se enjuagó varias veces y se dejó secar por completo. La etiqueta se retiró; los restos de pegamento se eliminaron con alcohol o agua caliente. Elección de la posición: el bidón se colocó de forma horizontal. Esta posición permitió aprovechar la boca original como parte de la abertura lateral.

el bidón se colocó de forma horizontal. Esta posición permitió aprovechar la boca original como parte de la abertura lateral. Marcado de la abertura: con regla y marcador, se dibujó una ventana amplia en uno de los lados. El diseño pudo ser rectangular o curvo, según el estilo deseado.

con regla y marcador, se dibujó una ventana amplia en uno de los lados. El diseño pudo ser rectangular o curvo, según el estilo deseado. Corte del plástico: se recortó la forma marcada con cuidado, avanzando de a poco. El plástico respondió bien al corte si la herramienta estuvo firme.

se recortó la forma marcada con cuidado, avanzando de a poco. El plástico respondió bien al corte si la herramienta estuvo firme. Lijado de bordes: todos los bordes se lijaron hasta quedar suaves. Este paso resultó clave para evitar enganches o cortes en las telas.

todos los bordes se lijaron hasta quedar suaves. Este paso resultó clave para evitar enganches o cortes en las telas. Prueba de uso: se colocó una toalla enrollada dentro del bidón. Si la abertura resultó pequeña, se amplió levemente.

se colocó una toalla enrollada dentro del bidón. Si la abertura resultó pequeña, se amplió levemente. Terminación estética: opcionalmente, se pintó el bidón. Los aerosoles dieron un acabado parejo; la pintura acrílica permitió personalizar colores y detalles.

Bidones con agua 4

Dónde y cómo usar el porta toallas reciclado