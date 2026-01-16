El error que cometen muchos de los que tienen gatos

¿Dónde colocar la comida y el agua del gato en casa?

Aunque algunas personas eligen el baño por comodidad o porque es un lugar más fresco o apartado, este no es un sitio adecuado para el alimento ni para el agua.

Allí hay olores fuertes, humedad constante y productos químicos que pueden afectar el olfato del gato o incluso contaminar lo que consuma.

Los gatos son muy sensibles a su entorno y pueden rechazar la comida si se sienten incómodos. Comer o beber en un espacio poco amigable puede generar estrés, falta de apetito o cambios en el comportamiento.

Qué recomiendan los veterinarios

Para mantener una rutina saludable, los veterinarios aconsejan: