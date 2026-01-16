Confirman la separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro con el peor final

En medio del debate, Nadia Epstein sumó un dato explosivo: "Una amante de él se comunicó conmigo: tiene chats, tiene fotos, tiene audios". Y remató con una frase que dejó al estudio en silencio: "Hay un montón de amantes".

Qué contó la supuesta amante sobre su vínculo con Luciano Castro

En DDM (América TV) salió a la luz el testimonio de Noelia, una mujer que afirma haber tenido un vínculo con Luciano Castro en 2016, cuando el actor aún estaba en pareja con Sabrina Rojas.

El encargado de introducir la historia fue Guido Zaffora, quien recordó el contexto: "Fue en 2016. Luciano Castro en ese momento estaba protagonizando Los ricos no piden permiso, una novela que estaba en el prime time de Canal 13, era un éxito absoluto".

Luego, Marina Calabró sumó más detalles sobre cómo se habría dado la relación: "El vínculo duró dos meses. Fue muy intenso, fue en el año 2016. Se conocen a través de amigos en común. Noelia es de Villa del Parque".

Respecto a la cantidad de encuentros, Zaffora detalló: "Fueron cinco. En un departamento de la calle Bartolomé Cruz, en Olivos".

El panelista también relató cómo se inició el contacto entre ellos: "Esto lo cuenta Noelia. No son palabras mías. Noelia accede a que los amigos le pasen el teléfono celular a Luciano Castro, ella no cree que Luciano Castro le fuera a escribir. Ella estaba en su casa viendo Los ricos no piden permiso. Le llega un mensaje de él, ella piensa que es una joda de los amigos. Le manda una foto, pero le manda una foto de una revista o de una producción. Entonces, le dice: 'No te creo. Mandame algo más explícito'. La piba le dice: 'Mandame una foto tocándote la nariz'. Y Luciano le manda esa foto tocándose la nariz".

Más adelante, el ciclo compartió una entrevista realizada por Ulises Jaitt a Noelia, donde ella misma relató: "Yo lo conozco a Luciano a través de un amigo que tenemos en común en un asado, en Villa del Parque, en la casa de un jugador de fútbol".

Tras describir cómo fue el intercambio por WhatsApp, Noelia agregó: "Me cita para vernos en un departamento que él tenía en Olivos en la calle Bartolomé Cruz. Yo fui y ahí empezaron los encuentros con Luciano. En ese lugar yo entraba por la cochera para que no me vean".

Sobre su experiencia personal, la mujer fue categórica: "El recuerdo que tengo de él es que es muy caballero. La verdad que es una persona 10 puntos. La relación que yo tuve con él fue corta pero intensa. Es un sexópata".

Ante la consulta de Jaitt, respondió: "¿Pero qué tiene de sexópata?". A lo que Noelia aseguró: "Quiere tener sexo todo el tiempo". Y cuando le preguntó cómo lo definiría en la intimidad, Noelia no dudó: "Y si lo tenés que definir en la cama, del 1 al 10, ¿qué puntaje le ponés?". Su respuesta fue categórica: "Un 10".