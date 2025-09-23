El mensaje especial de Camilota a su hermano Thiago Medina en su momento más crítico: "Inseparables"

"En esta foto se refleja lo que somos: hermanos, cómplices, inseparables. Hoy la vida nos puso a prueba. Pero yo sé que pronto vamos a volver a sonreír así juntos. La sonrisa de mi hermano es mi motor y la esperanza que me sostiene. Te amamos y estamos todos esperándote. Dale meme", expresó a flor de piel Camilota con la canción Bailando con tu sombra de Abel Pintos.

El fin de semana, en tanto, Camila Deniz subió un video inédito recordando un momento junto a su querido hermano donde él simulaba ser un boxeador y ella lo presentaba en el cuadrilátero con el micrófono.

"En este ring que es la vida, vos siempre fuiste un luchador. Hoy estás dando la pelea más importante, y nosotros estamos en tu esquina, alentándote con todo nuestro amor", indicó Camilota en su posteo.

"No estás solo cada golpe que das es nuestra esperanza, cada respiro es una victoria. Creemos en vos, porque sos más fuerte de lo que imaginas. Sin darnos cuenta estábamos jugando a la lucha y ahora la estás luchando en serio. Te amo", concluyó muy movilizada en otra muestra de afecto y fuerza en esta difícil situación que vive su familia.

La desesparación de Daniela Celis por el estado de los pulmones de Thiago Medina

Daniela Celis recurrió a sus redes sociales en las últimas horas para pedirle a sus seguidores que no rompan las cadenas de oración por Thiago Medina, quien sigue internado en terapia intensiva, con pronóstico reservado y luchando por su vida tras el accidente en moto.

"Pensé mucho en hacer este video o no y la verdad es que yo necesito hacerlo porque quiero agradecerles a todos ustedes que oran, que prenden velitas, que me mandan fuerzas. Que sé que están con nosotros, con la familia de Thiago, con las nenas, orando y rezando por él y por su evolución", expresó la madre de las dos hijas de Thiago, Laia y Aimé.

Con mucha angustia, Pestañela siguió su relato y reiteró su pedido de que sigan las oraciones por la recuperación de Thiago, quien ya lleva más de diez días internado.

"Quiero hacerles un pedido desde lo más profundo de mi corazón. Thiago tiene los órganos, los más afectos son sus pulmones y no sé específicamente qué está pasando, no puedo trasmitirles con las palabras porque no sé lo que es. Yo necesito que sanen esos pulmones para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras", señaló Daniela Celis muy preocupada.

"Creo y sé que los milagros existen y sé que es mucha fe de todos y vamos a lograrlo. Vengo a pedir que recemos y oremos por los pulmones de Thiago", concluyó la ex GH su video con su rosario en la mano.