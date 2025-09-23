En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada

Caputo celebró la cumbre Milei-Trump, mientras espera el anuncio económico del Secretario del Tesoro

El ministro de Economía, Luis Caputo calificó el apoyo de Trump a Milei como “histórico” y espera anuncio económico de Scott Bessent.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Cumbre Milei-Trump: el ministro Luis caputo dejó los anuncios en manos del secretario del Tesoro

Cumbre Milei-Trump: el ministro Luis caputo dejó los anuncios en manos del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Foto: Presidencia.
Leé también Donald Trump: "Milei tiene mi respaldo completo para la reelección"
La Reunión en Naciones Unidas de Trump con Javier Milei.(Foto Presidencia)

Esto es algo histórico, no sé si habrá algún anuncio del secretario del Tesoro, pero no puedo adelantar nada. Corresponde que lo hagan ellos” se limitó a responder el ministro de Economía argentino en declaraciones a la prensa al término de la reunión bilateral entre Milei y Trump, que se extendió unos 20 minutos en un apartado de la Cumbre de la ONU.

Caputo confirmó que la reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, que había sido pautado para el lunes, finalmente se postergó para mañana miércoles, día en que tiene previsto pronunciar su discurso Milei ante la Asamblea General de la ONU.

milei-fmi-kristalina-georgieva.webpfit6962C392quality80ssl1

Según relató Caputo, el gobierno argentino espera que “seguramente el secretario del Tesoro, Scott Bessent hará algún anuncio” y evitó brindar más detalles de la conversación bilateral: “hablamos de plata, pero es algo que corresponde que anuncien ellos”, se limitó a anticipar.

Caputo dijo que Trump “no pidió nada a cambio” tras el fuerte respaldo político que anunció para el programa económico y la alianza política con el gobierno de Milei.

“Es la respuesta a la relación de confianza que viene trabajándose hace mucho tiempo”, señaló Caputo tras destacar que Trump “dijo que el presidente Milei está haciendo un trabajo fantástico” y apoyó “el rumbo de Argentina”.

“Las cosas que hablamos las mantengo en reserva” dijo Caputo ante la consulta sobre si Trump pidió al gobierno argentino algo específico respecto al swap de monedas que tiene Argentina con China.

Caputo dijo que “Trump tenía clarísimo” que las turbulencias de las últimas semanas en el programa económico de Milei “han sido un ataque de la izquierda".

milei trump

Y agregó que la alianza no es solo económica, sino también geopolítica: Argentina va a estar siempre alineada a los valores que representan EE. UU. e Israel”.

“Seguimos trabajando día a día para los argentinos, que sepan que estamos por el camino correcto, sacando el país para adelante. El nivel de reservas más fuerte en 120 años y esto confirma que estamos en el camino correcto. Ahora tenemos que hacer las coaliciones políticas necesarias para avanzar en las reformas políticas más rápidamente”, dijo el ministro de Economía tras la cumbre de Milei con Trump.

Sobre la ayuda de EE. UU. Caputo insistió en dejar en manos de Bessent cualquier tipo de anuncio: “prefiero no decir nada por respeto, no corresponde, eso es algo que tienen que anunciar ellos”.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Milei se reunió con Trump y hay expectativas por el anuncio de ayuda financiera de Estados Unidos
Mauricio Macri encabezó una reunión del PRO y se refirió al momento del gobierno de Milei
Otro conflicto entre el Gobierno y el Congreso: qué dijo Francos sobre el pedido de moción de censura

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar