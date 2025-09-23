Caputo celebró la cumbre Milei-Trump, mientras espera el anuncio económico del Secretario del Tesoro

Según relató Caputo, el gobierno argentino espera que “seguramente el secretario del Tesoro, Scott Bessent hará algún anuncio” y evitó brindar más detalles de la conversación bilateral: “hablamos de plata, pero es algo que corresponde que anuncien ellos”, se limitó a anticipar.

Caputo dijo que Trump “no pidió nada a cambio” tras el fuerte respaldo político que anunció para el programa económico y la alianza política con el gobierno de Milei.

“Es la respuesta a la relación de confianza que viene trabajándose hace mucho tiempo”, señaló Caputo tras destacar que Trump “dijo que el presidente Milei está haciendo un trabajo fantástico” y apoyó “el rumbo de Argentina”.

“Las cosas que hablamos las mantengo en reserva” dijo Caputo ante la consulta sobre si Trump pidió al gobierno argentino algo específico respecto al swap de monedas que tiene Argentina con China.

Caputo dijo que “Trump tenía clarísimo” que las turbulencias de las últimas semanas en el programa económico de Milei “han sido un ataque de la izquierda".

Y agregó que la alianza no es solo económica, sino también geopolítica: “Argentina va a estar siempre alineada a los valores que representan EE. UU. e Israel”.

“Seguimos trabajando día a día para los argentinos, que sepan que estamos por el camino correcto, sacando el país para adelante. El nivel de reservas más fuerte en 120 años y esto confirma que estamos en el camino correcto. Ahora tenemos que hacer las coaliciones políticas necesarias para avanzar en las reformas políticas más rápidamente”, dijo el ministro de Economía tras la cumbre de Milei con Trump.

Sobre la ayuda de EE. UU. Caputo insistió en dejar en manos de Bessent cualquier tipo de anuncio: “prefiero no decir nada por respeto, no corresponde, eso es algo que tienen que anunciar ellos”.