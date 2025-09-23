El Banco Mundial acelera su apoyo a la Argentina con un nuevo paquete de hasta USD 4.000 millones

La entidad recordó que esta iniciativa se suma al paquete de USD 12.000 millones anunciado en abril, y aseguró que la decisión refleja “una fuerte confianza en los esfuerzos del gobierno argentino por modernizar la economía, avanzar en reformas estructurales, atraer inversión y crear empleos”. De todos modos, aclaró que las operaciones quedarán sujetas a la aprobación del Directorio Ejecutivo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el anuncio y expresó su agradecimiento al organismo y a su presidente, Ajay Banga. “El Banco Mundial no solo aporta recursos, también brinda confianza en la estrategia económica que estamos llevando adelante”, afirmó.

Luis Caputo tuit

Caputo remarcó que el nuevo financiamiento permitirá direccionar inversiones hacia sectores considerados prioritarios. “Estamos convencidos de que el desarrollo de la minería y los minerales críticos es clave para generar divisas y empleo. Este apoyo facilita ese camino”, aseguró.

El funcionario también destacó el rol del turismo como industria generadora de trabajo en todo el país. “Con estos recursos se podrán mejorar infraestructuras, ampliar la conectividad y potenciar destinos emergentes”, explicó.

En cuanto al sector energético, sostuvo que "la energía es un insumo fundamental para la competitividad. Invertir en redes y en nuevas fuentes nos permite asegurar un crecimiento sostenible en el tiempo”. Y respecto de las pequeñas y medianas empresas, subrayó: “Las pymes son el corazón de la economía argentina. Representan la mayor parte del empleo y necesitan crédito accesible para expandirse. Este programa abre una puerta clave en esa dirección”.