Nicole Kidman brilla en Netflix con la serie más atrapante y tan solo tiene 8 episodios

La protagonista central es Joe (Zoe Saldaña), quien asume la responsabilidad de entrenar, guiar y proteger a sus agentes encubiertas. Su misión más delicada llega cuando debe liderar a Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), una joven marine con gran coraje, pero marcada por un pasado complejo. Su tarea consiste en infiltrarse en una red terrorista, lo que dará lugar a escenas cargadas de tensión y riesgo.

Por su parte, Nicole Kidman encarna a Kaitlyn Meade, una figura clave dentro de la CIA, que aporta experiencia y estrategia a una trama donde cada decisión puede significar la vida o la muerte.

Operativo Lioness 3.jpg

Una serie que combina acción y drama

Lo que diferencia a Operativo: Lioness de otras series del género es la forma en la que cruza el mundo del espionaje militar con las tensiones personales de sus protagonistas. No solo se centra en las misiones y explosiones, sino también en los conflictos internos que atraviesan las mujeres que forman parte de este equipo.

El elenco de Operativo: Lioness con Nicole Kidman

Zoe Saldaña

Laysla De Oliveira

Dave Annable

Jill Wagner

LaMonica Garrett

James Jordan

Austin Hébert

Jonah Wharton

Hannah Love Lanier

Nicole Kidman

La química entre sus protagonistas, especialmente entre Saldaña y Kidman, resulta uno de los grandes atractivos de la producción, reforzando la credibilidad de una historia que mezcla espionaje, estrategia y emociones humanas.

Operativo Lioness 1.jpg

La huella de Taylor Sheridan en la serie

El creador de Operativo: Lioness, Taylor Sheridan, ya se había consolidado con títulos como Yellowstone y Mayor of Kingstown. En esta ocasión, apostó a una trama que refleja la crudeza de las operaciones encubiertas, pero sin dejar de lado la dimensión personal de quienes las llevan adelante.

Su sello se nota en los diálogos cortos, el realismo de las escenas bélicas y la construcción de personajes complejos, con dilemas que trascienden lo profesional. La narrativa mantiene un ritmo vertiginoso, sin dar respiro al espectador.

Operativo Lioness 2.jpg

La recepción de la crítica y del público

Desde su estreno, Operativo: Lioness recibió excelentes comentarios tanto de los críticos como del público. El hecho de que estuviera protagonizada por Nicole Kidman, una de las actrices más premiadas de Hollywood, sumó prestigio a la propuesta y despertó curiosidad en los suscriptores de Netflix. Además, la presencia de Zoe Saldaña, reconocida por su papel en grandes franquicias como Avatar y Guardianes de la Galaxia, aseguró un público adicional.

El tráiler de Operativo: Lioness en Netflix

Netflix también lanzó un tráiler oficial en el que se muestran algunas de las escenas más intensas y reveladoras de la producción. Explosiones, persecuciones y momentos de alto dramatismo anticipan la magnitud del relato. Sin dudas, se trata de una de las producciones más sorprendentes de los últimos años dentro del género.