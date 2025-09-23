En vivo Radio La Red
Trends
Nicole Kidman
Netflix
SERIES

Nicole Kidman brilla en Netflix con la serie más atrapante y tan solo tiene 8 episodios

Esta serie en Netflix sorprende con Nicole Kidman y Zoe Saldaña en un thriller cargado de acción y espionaje militar de apenas ocho capítulos.

Netflix volvió a poner en el centro de la conversación una de sus producciones más potentes: Operativo: Lioness. Esta serie, protagonizada por Nicole Kidman y Zoe Saldaña, se convirtió en un éxito inesperado dentro de la plataforma. Quienes la vieron aseguran que se trata de un thriller militar lleno de adrenalina que mantiene en vilo al espectador desde el primer episodio.

La producción, creada por Taylor Sheridan, responsable de otros fenómenos televisivos, fue considerada por la crítica como una de las mejores series de 2023. Aunque en su trama predominan la acción, la intriga y el espionaje, también logra un equilibrio al mostrar el costado humano de sus protagonistas, en particular el desafío de ser madre y al mismo tiempo parte de un mundo violento y extremo.

El universo de Operativo: Lioness en Netflix

La historia gira en torno a una agente de la CIA que debe equilibrar su rol como madre con la misión de dirigir una unidad de operaciones especiales de alto riesgo. A su cargo está el equipo Lioness Engagement, un cuerpo de élite integrado principalmente por mujeres que se infiltra en entornos hostiles para neutralizar amenazas terroristas.

Operativo Lioness Netflix

La protagonista central es Joe (Zoe Saldaña), quien asume la responsabilidad de entrenar, guiar y proteger a sus agentes encubiertas. Su misión más delicada llega cuando debe liderar a Cruz Manuelos (Laysla De Oliveira), una joven marine con gran coraje, pero marcada por un pasado complejo. Su tarea consiste en infiltrarse en una red terrorista, lo que dará lugar a escenas cargadas de tensión y riesgo.

Por su parte, Nicole Kidman encarna a Kaitlyn Meade, una figura clave dentro de la CIA, que aporta experiencia y estrategia a una trama donde cada decisión puede significar la vida o la muerte.

Operativo Lioness 3.jpg

Una serie que combina acción y drama

Lo que diferencia a Operativo: Lioness de otras series del género es la forma en la que cruza el mundo del espionaje militar con las tensiones personales de sus protagonistas. No solo se centra en las misiones y explosiones, sino también en los conflictos internos que atraviesan las mujeres que forman parte de este equipo.

El elenco de Operativo: Lioness con Nicole Kidman

  • Zoe Saldaña
  • Laysla De Oliveira
  • Dave Annable
  • Jill Wagner
  • LaMonica Garrett
  • James Jordan
  • Austin Hébert
  • Jonah Wharton
  • Hannah Love Lanier
  • Nicole Kidman

La química entre sus protagonistas, especialmente entre Saldaña y Kidman, resulta uno de los grandes atractivos de la producción, reforzando la credibilidad de una historia que mezcla espionaje, estrategia y emociones humanas.

Operativo Lioness 1.jpg

La huella de Taylor Sheridan en la serie

El creador de Operativo: Lioness, Taylor Sheridan, ya se había consolidado con títulos como Yellowstone y Mayor of Kingstown. En esta ocasión, apostó a una trama que refleja la crudeza de las operaciones encubiertas, pero sin dejar de lado la dimensión personal de quienes las llevan adelante.

Su sello se nota en los diálogos cortos, el realismo de las escenas bélicas y la construcción de personajes complejos, con dilemas que trascienden lo profesional. La narrativa mantiene un ritmo vertiginoso, sin dar respiro al espectador.

Operativo Lioness 2.jpg

La recepción de la crítica y del público

Desde su estreno, Operativo: Lioness recibió excelentes comentarios tanto de los críticos como del público. El hecho de que estuviera protagonizada por Nicole Kidman, una de las actrices más premiadas de Hollywood, sumó prestigio a la propuesta y despertó curiosidad en los suscriptores de Netflix. Además, la presencia de Zoe Saldaña, reconocida por su papel en grandes franquicias como Avatar y Guardianes de la Galaxia, aseguró un público adicional.

El tráiler de Operativo: Lioness en Netflix

Netflix también lanzó un tráiler oficial en el que se muestran algunas de las escenas más intensas y reveladoras de la producción. Explosiones, persecuciones y momentos de alto dramatismo anticipan la magnitud del relato. Sin dudas, se trata de una de las producciones más sorprendentes de los últimos años dentro del género.

Se habló de
Nicole Kidman Netflix Serie
