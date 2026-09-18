Un exjugador de Racing reveló que sufrió alcoholismo y pensó en quitarse la vida: "Mi terapeuta me..."

En ese contexto extremo, el delantero recordó el episodio límite que vivió a bordo de su vehículo y el rol providencial que cumplió su psicóloga: “Mi terapeuta me salvó la vida, iba con mi camioneta por la Panamericana y sentía que lo único era apagarme. Ahí suena mi teléfono y era ella. Llorando la atendí y le dije lo que iba a hacer”. Gracias a esa oportuna intervención telefónica, logró frenar a tiempo y pedir ayuda.

Al momento de buscar las causas de su descontrol emocional, el delantero reflexionó sobre sus motivaciones de origen y cómo la meta principal de su infancia influyó en su carrera profesional. “Mi sueño no era ser jugador de fútbol. Fue darle a mi familia un lugar para vivir. Cuando conseguí eso, dije ‘ya está’; por eso también me descontrolé”, expresó de manera sincera.

Cómo fue la carrera deportiva de Jonatan Cristaldo en el fútbol profesional

El atacante, que se encuentra sin equipo desde mitad de este año, construyó una extensa trayectoria deportiva de más de 15 años en el alto rendimiento. En el plano local vestió las camisetas de Vélez Sarsfield —club donde se formó y debutó oficialmente—, Racing Club y Newell’s Old Boys, además de haber integrado la Selección argentina Sub-20 en la temporada 2009.

Su recorrido internacional incluye pasos por instituciones de jerarquía continental e europea: jugó en el Bolonia de Italia, el Palmeiras de Brasil, y los clubes Monterrey y Cruz Azul en el fútbol mexicano. A lo largo de su carrera, Cristaldo acumula un total de 516 partidos oficiales, en los que convirtió 137 goles y conquistó tres títulos locales: dos campeonatos con la camiseta de Racing y uno con la de Vélez.