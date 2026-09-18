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Un exjugador de Racing reveló que sufrió alcoholismo y pensó en quitarse la vida: "Mi terapeuta me..."

Un exjugador de Racing brindó una conmovedora entrevista en la que contó su dura lucha contra las adicciones. "No tomo más alcohol", afirmó.

Un exjugador de Racing confesó que sufrió alcoholismo y que tuvo pensamientos suicidas (Foto: Ig. @churrycristaldo)

Un exjugador de Racing confesó que sufrió alcoholismo y que tuvo pensamientos suicidas (Foto: Ig. @churrycristaldo)

Jonatan Cristaldo, exdelantero de Racing Club y surgido de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, rompió el silencio en una conmovedora entrevista concedida a TyC Sports. Durante la charla, el atacante abrió su corazón para repasar uno de los capítulos más oscuros y complejos de su vida personal, detallando cómo el alcoholismo se transformó en su vía de escape ante un profundo sufrimiento emocional que casi lo lleva al peor final.

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“No tomo más alcohol; a mí no me gustaba. Hasta mis 18 años no probé. Yo tomaba para emborracharme y dormirme, ese era mi escape”, confesó con crudeza el exfutbolista. En su relato, explicó que salía a bailar de forma recurrente no por diversión, sino porque se le hacía imposible conciliar el sueño mientras permanecía solo en su casa.

Fue parte de la Selección argentina sub-20 en el 2009 (Foto: Reuters)

Cómo fue el dramático momento en el que la profesional le salvó la vida a Jonatan Cristaldo

La etapa más severa de su adicción estuvo acompañada por pensamientos suicidas recurrentes, motivados por un estado de angustia que ya no podía contener. “No aguantaba más el dolor y el sufrimiento”, manifestó el deportista, asegurando que atravesaba una pena tan insoportable que creía que la única salida posible para encontrar paz era "apagarse".

En ese contexto extremo, el delantero recordó el episodio límite que vivió a bordo de su vehículo y el rol providencial que cumplió su psicóloga: “Mi terapeuta me salvó la vida, iba con mi camioneta por la Panamericana y sentía que lo único era apagarme. Ahí suena mi teléfono y era ella. Llorando la atendí y le dije lo que iba a hacer”. Gracias a esa oportuna intervención telefónica, logró frenar a tiempo y pedir ayuda.

Al momento de buscar las causas de su descontrol emocional, el delantero reflexionó sobre sus motivaciones de origen y cómo la meta principal de su infancia influyó en su carrera profesional. “Mi sueño no era ser jugador de fútbol. Fue darle a mi familia un lugar para vivir. Cuando conseguí eso, dije ‘ya está’; por eso también me descontrolé”, expresó de manera sincera.

Cómo fue la carrera deportiva de Jonatan Cristaldo en el fútbol profesional

El atacante, que se encuentra sin equipo desde mitad de este año, construyó una extensa trayectoria deportiva de más de 15 años en el alto rendimiento. En el plano local vestió las camisetas de Vélez Sarsfield —club donde se formó y debutó oficialmente—, Racing Club y Newell’s Old Boys, además de haber integrado la Selección argentina Sub-20 en la temporada 2009.

Su recorrido internacional incluye pasos por instituciones de jerarquía continental e europea: jugó en el Bolonia de Italia, el Palmeiras de Brasil, y los clubes Monterrey y Cruz Azul en el fútbol mexicano. A lo largo de su carrera, Cristaldo acumula un total de 516 partidos oficiales, en los que convirtió 137 goles y conquistó tres títulos locales: dos campeonatos con la camiseta de Racing y uno con la de Vélez.

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