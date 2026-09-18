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Ángel de Brito reveló el explosivo temor de la familia de Tini Stoessel por Rodrigo De Paul: "Creen que..."

Se conoció la fuerte información que recibió el conductor de LAM sobre la opinión de los padres de Tini Stoessel respecto de Rodrigo de Paul, en medio del escándalo familiar y de cara a la boda con el futbolista.

18 sept 2026, 12:03
Ángel de Brito reveló el explosivo temor de la familia de Tini Stoessel por Rodrigo De Paul: “Creen que...

Ángel de Brito reveló el explosivo temor de la familia de Tini Stoessel por Rodrigo De Paul: “Creen que..."


Ángel de Brito reveló el explosivo temor de la familia de Tini Stoessel por Rodrigo De Paul: “Creen que...

Ángel de Brito reveló el explosivo temor de la familia de Tini Stoessel por Rodrigo De Paul: “Creen que..."


La interna familiar que atraviesa a Tini Stoessel continúa sumando nuevas revelaciones y, con el paso de los días, aparecen detalles cada vez más delicados alrededor de la relación de la cantante con sus padres. En medio de la tensión, una información aportada por Ángel de Brito volvió a poner el foco sobre Rodrigo de Paul y sobre lo que, según contó el conductor, piensa el entorno más cercano de la artista.

El conflicto entre Tini y su familia tomó una nueva dimensión luego de que la cantante solicitara una auditoría a su padre, Alejandro Stoessel, quien durante años se desempeñó como su manager y estuvo al frente de la administración de sus finanzas. El objetivo de ese proceso sería conocer con precisión el patrimonio de la artista y ponerle punto final a la relación laboral entre ambos.

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Así las cosas, mientras continúan apareciendo versiones sobre los motivos que desencadenaron esta fuerte interna, Ángel de Brito aportó en LAM (América TV) información que, según explicó, obtuvo a partir de contactos con el círculo íntimo de los Stoessel. Y sus dichos dejaron expuesta una mirada muy particular de la familia sobre la pareja de la cantante.

En primer lugar, el periodista planteó que dentro del entorno de Tini existiría preocupación por determinadas versiones que circulan alrededor de su patrimonio. "Los padres de Tini dudan de que hay alguien que está desparramando, que hay una intencionalidad de ciertos interesados en la fortuna de Tini de desparramar esto", aseguró De Brito.

Pero la revelación más fuerte llegó cuando el conductor explicó cuál sería, según su relato, la principal preocupación de la familia respecto de Rodrigo de Paul. "El conflicto que siente la familia de Tini, y ahí está abroquelada toda la familia, es que Rodrigo manipula a Tini, esto es lo que creen", sostuvo.

De esta manera, Ángel dejó en claro que se trataría de una percepción instalada dentro del entorno familiar de la cantante y no de una afirmación comprobada sobre la conducta del futbolista. Además, reveló qué postura habría adoptado la familia frente a esta situación. "La familia está esperando que descubra sola lo que está pasando, que por ahora no ve. De Paul tiene un entorno nocivo para Tini, esto piensan en la familia", expresó.

En ese mismo sentido, De Brito vinculó las preocupaciones familiares con el aspecto económico y aseguró que, de acuerdo con la información que recibió, existirían cuestionamientos relacionados con el dinero y con determinadas compras. "Un tema es el dinero, sienten que De Paul quiere comprar casas millonarias que él no podría comprar solo", agregó.

Finalmente, el conductor de LAM lanzó la frase más contundente de su relato al explicar qué sentirían los familiares de Tini respecto del futbolista. "Lo que siente la familia es que De Paul la usa, que quiere la guita de Tini", afirmó.

Cómo es la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Una inesperada filtración puso patas para arriba los preparativos de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. A tres meses del gran día, apareció la que sería la invitación digital del casamiento y, detrás de ese delicado diseño, también surgió un dato que podría generar una fuerte polémica familiar.

“Los esperamos con mucho amor”, se lee en la participación, que combina tonos claros y azules y tiene como protagonista una particular flor.

La imagen fue difundida por Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (El Trece). Allí, el periodista explicó que se trataría de una elección especial de Tini para la invitación.

“Es una flor azul que eligió Tini, una peonía”, detalló. Luego profundizó en el significado de ese elemento: “Representa el afecto profundo, felicidad, prosperidad y un vínculo profundo. Las flores pintadas en acuarela suelen transmitir algo más delicado de ella”.

Según lo informado en el programa, la celebración sería el sábado 19 de diciembre a las 21 en Dok Haras, Exaltación de la Cruz, y reuniría a unos 300 invitados. Entre los convocados estarían Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Pero el dato que más llamó la atención fue otro. Méndez aseguró que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, padres de Tini, no habrían sido invitados. Tampoco figuraría Francisco Stoessel, hermano de la cantante.

No obstante, vale señalar que hasta ahora, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no confirmaron públicamente estos detalles.

     

 

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