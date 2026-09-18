Ángel de Brito reveló el explosivo temor de la familia de Tini Stoessel por Rodrigo De Paul: “Creen que..."

Pero la revelación más fuerte llegó cuando el conductor explicó cuál sería, según su relato, la principal preocupación de la familia respecto de Rodrigo de Paul. "El conflicto que siente la familia de Tini, y ahí está abroquelada toda la familia, es que Rodrigo manipula a Tini, esto es lo que creen", sostuvo.

De esta manera, Ángel dejó en claro que se trataría de una percepción instalada dentro del entorno familiar de la cantante y no de una afirmación comprobada sobre la conducta del futbolista. Además, reveló qué postura habría adoptado la familia frente a esta situación. "La familia está esperando que descubra sola lo que está pasando, que por ahora no ve. De Paul tiene un entorno nocivo para Tini, esto piensan en la familia", expresó.

En ese mismo sentido, De Brito vinculó las preocupaciones familiares con el aspecto económico y aseguró que, de acuerdo con la información que recibió, existirían cuestionamientos relacionados con el dinero y con determinadas compras. "Un tema es el dinero, sienten que De Paul quiere comprar casas millonarias que él no podría comprar solo", agregó.

Finalmente, el conductor de LAM lanzó la frase más contundente de su relato al explicar qué sentirían los familiares de Tini respecto del futbolista. "Lo que siente la familia es que De Paul la usa, que quiere la guita de Tini", afirmó.

Cómo es la invitación a la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Una inesperada filtración puso patas para arriba los preparativos de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. A tres meses del gran día, apareció la que sería la invitación digital del casamiento y, detrás de ese delicado diseño, también surgió un dato que podría generar una fuerte polémica familiar.

“Los esperamos con mucho amor”, se lee en la participación, que combina tonos claros y azules y tiene como protagonista una particular flor.

La imagen fue difundida por Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (El Trece). Allí, el periodista explicó que se trataría de una elección especial de Tini para la invitación.

“Es una flor azul que eligió Tini, una peonía”, detalló. Luego profundizó en el significado de ese elemento: “Representa el afecto profundo, felicidad, prosperidad y un vínculo profundo. Las flores pintadas en acuarela suelen transmitir algo más delicado de ella”.

Según lo informado en el programa, la celebración sería el sábado 19 de diciembre a las 21 en Dok Haras, Exaltación de la Cruz, y reuniría a unos 300 invitados. Entre los convocados estarían Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Pero el dato que más llamó la atención fue otro. Méndez aseguró que Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, padres de Tini, no habrían sido invitados. Tampoco figuraría Francisco Stoessel, hermano de la cantante.

No obstante, vale señalar que hasta ahora, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no confirmaron públicamente estos detalles.