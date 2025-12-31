En vivo Radio La Red
astrología
amor
ASTROLOGÍA

Predicciones del verano 2026 en la astrología: qué te espera en amor, plata y energía según tu signo

Se viene el verano más social en años: romance, viajes, decisiones y calor interno en la astrología. Tu signo ya lo sabe… y te lo cuenta.

Foto: Astrología. Qué te espera en el amor, dinero y energía

Foto: Astrología. Qué te espera en el amor, dinero y energía

El verano 2026 será un renacer. Después de años donde la energía global se sintió encerrada, este verano grita: salí al mundo. Será temporada de reencuentros, amores fugaces, proyectos casuales que sorprenden y selfies con filtro sol.

Astrología: Este signo parece tranquilo, pero es el que más enojo se guarda
Foto: Freepik. Astrología.

La energía será expansiva: lo que sentís, lo vas a sentir fuerte. El enojo será enojo, el amor será novela y el aburrimiento será “¿vamos a la pileta?”.

Astrología: Claves para aprovechar la temporada

  • Decí más “sí, quiero”.

  • Pero elegí: si tenés 5 planes… no vayas a 5.

  • Hidratate: agua + vínculos que no duelan.

  • Si algo no fluye, no lo fuerces.

Ejemplo real:

Puede que te inviten a un sunset, un asado y una playa en el mismo día. Elegí el que más te haga sentir vivo.

H2 – Qué trae el verano signo por signo

Aries

Energía alta: vacaciones intensas, amor posible en un parador playero.

Tauro

Tu mejor verano: mate en sombra, amor dulce, dinero estable si no gastás impulsivamente.

Géminis

Chats eternos y un triángulo emocional posible. Pedí claridad.

Cáncer

Familia presente pero por primera vez podés priorizarte. Buscá tu refugio.

Leo

Verano protagonista. Amor inesperado y muchas fotos.

Virgo

El caos ajeno te estresa. Armá rutinas soft: hidratación + 10 min de silencio.

Libra

Atracción nivel imán. Crush en playa, café o librería.

Escorpio

Sensualidad al máximo. Puede dolerte sentir, pero no te niegues.

Sagitario

Tenés llamada interna de viajar. No la ignores, aunque sea a 10 km.

Capricornio

Te toca trabajar… pero te pagarán bien. Regalate un mini descanso.

Acuario

Creatividad al 100%. Idea random que puede convertirse en proyecto rentable.

Piscis

Emociones gigantes. El sol te sana. No hagas promesas imposibles.

Ritual de inicio de verano

Cuando llegue la primera ola de calor, escribí tres deseos. Guardalos en tu billetera. Abrilos en marzo y revisá qué cambió.

FAQ del verano

¿Es buen momento para empezar algo nuevo?

Sí, la energía empuja a expandirte.

¿Puede volver un ex?

Alta probabilidad. Tené tu respuesta lista.

¿Conviene viajar?

Sí. Aunque sea cerca, movete.

Conclusión final

El verano no pide permiso: se vive. Si vos también dejás de pedirlo, empezaste a ganar.

