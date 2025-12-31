Milei recibe el Año Nuevo en la intimidad de la residencia de Olivos

Este miércoles 31 de diciembre el Gobierno dispuso asueto para el personal de la Administración Pública Nacional, por lo que la Casa Rosada amaneció desierta, por los preparativos para fin de año.

Mensajes festivos del presidente en redes sociales

Milei arrancó este miércoles 31 de diciembre de 2025 despidiendo el segundo año de gobierno, compartiendo un mensaje en X de la cuenta libertaria “fenómeno barrial” y se espera que con el correr de las horas envie, como es su costumbre, un mensaje de fin de año y llegada del 2026 para los argentinos.

El primer ministro de India, Narendra Modi, publicó una foto con Milei en el balcón de la Casa Rosada, en alusión al objetivo del presidente argentino de convertirse en uno de los líderes de la derecha mundial y regional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mileibarrial/status/2006362868955205982?s=20&partner=&hide_thread=false El álbum de fotos de fin de año de @narendramodi exhibe una foto con @JMilei en el balcón de la casa rosada. https://t.co/zUKjbZSzrs — El fenómeno barrial (@mileibarrial) December 31, 2025

Asimismo, usó imágenes del personaje Gaturro, creado por el humorista Nik, para desearles a sus seguidores un feliz “último día del año” y un 2026 “de diez”.