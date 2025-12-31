Milei recibe el Año Nuevo en la intimidad de la residencia de Olivos

Javier Milei despide el 2025 en la residencia de Olivos. Foto: Archivo.
Javier Milei despedirá el 2025, su segundo año de mandato, en la intimidad de la residencia de Olivos, según confirmaron fuentes oficiales a A24.com. Sin embargo, no hay precisiones sobre si el presidente tendrá invitados, y con quiénes recibirá el inicio de 2026.
En Navidad, el Presidente también cenó en Olivos junto a su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y aprovechó para difundir un mensaje en el que llamó a los argentinos a “abrocharse el cinturón”, porque en su tercer año de gestión va a impulsar con el apoyo del Congreso, “muchas más reformas” políticas, económicas y sociales.
“Vamos a ir hasta el hueso hasta hacer de la Argentina el país más libre del mundo y que volvamos a ser grandes nuevamente”, prometió ese día.
Este miércoles 31 de diciembre el Gobierno dispuso asueto para el personal de la Administración Pública Nacional, por lo que la Casa Rosada amaneció desierta, por los preparativos para fin de año.
Mensajes festivos del presidente en redes sociales
Milei arrancó este miércoles 31 de diciembre de 2025 despidiendo el segundo año de gobierno, compartiendo un mensaje en X de la cuenta libertaria “fenómeno barrial” y se espera que con el correr de las horas envie, como es su costumbre, un mensaje de fin de año y llegada del 2026 para los argentinos.
