El balance del año de Patricia Bullrich: "Lo que hicimos en 2025 fue extraordinario"

Además, afirmó que “lo que hicimos en 2025 fue extraordinario” y destacó el trabajo en equipo y la decisión política del Gobierno, en especial, del presidente Javier Milei por marcar "el rumbo claro". En ese sentido, expresó su respaldo a la actual conducción del área y se mostró confiada en que “2026 seguirá este camino, con el liderazgo" de Alejandra Monteoliva, su reemplazo en la cartera de Seguridad.

Qué pasa con la implementación del protocolo antipiquetes

La senadora Patricia Bullrich informó este martes que la Justicia hizo lugar al recurso que interpuso el Ministerio de Seguridad para que el protocolo antipiquetes siga en vigencia hasta que se resuelva el litigio.

El Gobierno había presentado un un escrito el pasado lunes con la apelación al fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo de Martín Cormick, quien había declarado la nulidad del protocolo antipiquetes.

La exministra de Seguridad se manifestó en sus redes sociales luego de conocer, lo que consideró, como una "buena noticia". "La Justicia concedió el recurso de apelación y el protocolo antipiquete no se suspende. El Protocolo se seguirá aplicando, aún esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia", enfatizó Bullrich.

protocolo-antipiquetesjpeg.webp Patricia Bullrich tendrá preparado su protocolo antipiquetes en caso de que haga falta. (Foto. Archivo)

En la misma línea se pronunció la sucesora de Bullrich en la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien celebró que "el protocolo sigue vigente". "La Justicia nos dio la razón: concedió el recurso que presentamos y suspendió los efectos de la sentencia que declaraba la nulidad del protocolo", expresó.

"El Protocolo sigue vigente y puede aplicarse. Lo dijimos ayer y lo reafirmamos hoy: no vamos a dar un paso atrás. El orden recuperado se sostiene con decisión y reglas claras", defendió Monteoliva.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Seguridad que "ya presentamos la apelación y el juzgado concedió el recurso con 'ambos efectos'" y expresó que "es decir que la sentencia judicial queda suspendida que la Cámara resuelva la apelación". "Mientras tanto, el protocolo se puede seguir aplicando", aclararon.

El fallo de Cormick

El juez federal Martín Cormick dejó sin efecto ayer el protocolo que regula la actuación de las fuerzas de seguridad frente a manifestaciones sociales y cortes de calle, al considerar que el Poder Ejecutivo se “atribuyó facultades que la Constitución Nacional reserva de manera exclusiva para el Poder Legislativo”. El fallo hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y señaló que la medida presenta “vicios en su conformación legal”.

En su resolución, el magistrado sostuvo que la administración pública no puede dictar normas que restrinjan derechos constitucionales básicos, como la libertad de reunión, de expresión y el derecho a peticionar a las autoridades, sin una ley previa del Poder Legislativo que habilite ese tipo de limitaciones.

“El protocolo ‘anti piquetes’ sigue vigente”, expresó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un mensaje público. Este martes, el funcionario había confirmado en su habitual conferencia de prensa que el Ejecutivo avanzaría con la apelación y había cuestionado la decisión de suspender la herramienta.

“La gran mayoría de los argentinos respalda esta valiosa medida que devolvió el orden en las calles y garantiza la tranquilidad de quienes quieren vivir en paz”, afirmó. Además, sostuvo que el protocolo cuenta con fundamentos jurídicos, técnicos y operativos, y recordó que ya fue avalado por la Justicia en otras instancias.

“Sin protocolo volvemos al caos, volvemos a las calles tomadas por más de 8.000 piquetes anuales como ocurría en la gestión anterior. Este Gobierno no va a dar un paso atrás contra los que quieren que regrese el caos y el desorden".