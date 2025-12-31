Ángel de Brito destrozó a Wanda Nara en vivo y la comparó con Pampita: "Ella es..."
Ángel de Brito no tuvo piedad con Wanda Nara y, al aire de su programa de streaming, la fulminó por su silencio frente a los nuevos escándalos que la rodean. El conductor se cansó de la actitud de la mediática y lo dijo sin vueltas. Mirá.
31 dic 2025, 14:14
Ángel de Brito destrozó a Wanda Nara en vivo y la comparó con Pampita
Wanda Nara volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Tras reencontrarse con sus hijas luego de que pasaran Navidad junto a Mauro Icardi y la China Suárez, la mediática enfrentó una nueva ola de rumores que involucran a su actual pareja, Martín Migueles, y supuestos mensajes enviados a Claudia Ciardone.
Como suele ocurrir cada vez que estalla un escándalo, la prensa fue en busca de su palabra. Sin embargo, la conductora de MasterChef (Telefe) optó por un perfil bajo: sonrisas, gestos medidos y ninguna definición concreta. Una actitud que no cayó nada bien en Ángel de Brito.
El periodista abordó el tema, este lunes al mediodía, en su programa de streaming Ángel Responde (Bondi Live), donde dejó en claro su hartazgo con lo que definió como “la no separación” de Wanda. Al leer un mensaje de un seguidor que preguntaba por la situación sentimental de la empresaria, Ángel no se guardó nada.
“Desde que salió la noticia no vi absolutamente nada de Wanda”, lanzó con ironía. Y fue aún más duro al cuestionar su actitud frente a las cámaras en Punta del Este: “Te agarran los móviles y te hacés la linda. Decí dos boludeces”, disparó, antes de rematar con una frase que rápidamente se viralizó: “¡Roñosa!”.
Pero el momento más fuerte llegó cuando Ángel decidió compararla con Pampita. Sin vueltas, marcó una diferencia de estilos y de actitudes frente a la exposición mediática.
Según sostuvo el conductor de LAM (América TV), Carolina Ardohain siempre se mostró como “una señora”, incluso en los momentos más difíciles de su vida personal. “Pampita es una señora”, sentenció. Y enseguida dejó en claro que, para él, Wanda juega en otra liga: una crítica directa que terminó de encender la polémica y volvió a instalar a la empresaria en el centro del escándalo.
Embed
La prueba clave de la fuerte crisis entre Wanda Nara y Martín Migueles
Pese a mostrarse románticos desde las playas de Punta del Este, la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles habría quedado en jaque tras conocerse el testimonio de Claudia Ciardone y tras un significativo detalle que salió a la luz.
En medio del silencio mediático de Migueles y Wanda sobre este tema, un gesto contundente llamó la atención de todos: la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó de seguirlo en Instagram.
La inesperada señal virtual fue interpretada por muchos como la confirmación de una crisis que ya venía gestándose y que habría terminado de estallar tras la irrupción de Ciardone y el desgaste del vínculo que apenas lleva unos meses.
Estos llamativos movimientos desde las redes sociales y el silencio de los dos alimentan aún más las versiones de un fuerte distanciamiento. ¿Comienzan el 2026 separados?