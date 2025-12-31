Ángel de Brito destrozó a Wanda Nara en vivo y la comparó con Pampita: "Ella es..."

Pero el momento más fuerte llegó cuando Ángel decidió compararla con Pampita. Sin vueltas, marcó una diferencia de estilos y de actitudes frente a la exposición mediática.

Según sostuvo el conductor de LAM (América TV), Carolina Ardohain siempre se mostró como “una señora”, incluso en los momentos más difíciles de su vida personal. “Pampita es una señora”, sentenció. Y enseguida dejó en claro que, para él, Wanda juega en otra liga: una crítica directa que terminó de encender la polémica y volvió a instalar a la empresaria en el centro del escándalo.

La prueba clave de la fuerte crisis entre Wanda Nara y Martín Migueles

Pese a mostrarse románticos desde las playas de Punta del Este, la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles habría quedado en jaque tras conocerse el testimonio de Claudia Ciardone y tras un significativo detalle que salió a la luz.

En medio del silencio mediático de Migueles y Wanda sobre este tema, un gesto contundente llamó la atención de todos: la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) dejó de seguirlo en Instagram.

La inesperada señal virtual fue interpretada por muchos como la confirmación de una crisis que ya venía gestándose y que habría terminado de estallar tras la irrupción de Ciardone y el desgaste del vínculo que apenas lleva unos meses.



Estos llamativos movimientos desde las redes sociales y el silencio de los dos alimentan aún más las versiones de un fuerte distanciamiento. ¿Comienzan el 2026 separados?