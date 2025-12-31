La filosa chicana de L-Gante a Wanda Nara por un escándalo del pasado

L-Gante y el palito a Wanda

Qué pasó con la famosa 'casa de los sueños'

Todo se remonta a comienzos de 2025, cuando Mauro Icardi y China Suárez blanquearon su relación y el futbolista compró la propiedad de Wanda Nara en Nordelta, una vivienda que ella había definido públicamente como “la casa de mis sueños”. Esa frase quedó grabada en la memoria colectiva.

“Desarrollada sobre un lote de 5000 metros cuadrados se encuentra esta magnífica casa de 1250 metros cuadrados”, decía el aviso de la inmobiliaria que vendía la casa de los sueños de Wanda y que compró Mauro para instalarse con su pareja.

Según fuentes, el jugador del Galatasaray la adquirió por seis millones de dólares, y “es tan grande que no saben cómo van a hacer para amueblarla... Por eso la quieren llenar de chicos”, señalaron desde Puro Show (eltrece).

El edificio terminó convirtiéndose en un símbolo de la disputa, más que una simple propiedad. Para la empresaria, la decisión de su ex fue vista como un golpe bajo: lo que había sido pensado como un proyecto familiar terminó transformándose en un recordatorio público de la separación.

