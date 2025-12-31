La filosa chicana de L-Gante a Wanda Nara por un escándalo del pasado
L-Gante puso un poco de picante a este fin de 2025 recordando un episodio que a Wanda Nara no le sienta nada bien, relacionado con el triángulo mediático que protagonizó junto a Mauro Icardi y la China Suárez.
31 dic 2025, 14:22
L-Gante picanteó a Wanda Nara a fin de 2025 con una burla directa a uno de los capítulos más comentados que su expareja protagonizó junto a Mauro Icardi y la China Suárez.
A través de sus redes sociales, el cantante recordó la famosa 'casa de los sueños', aquel polémico capítulo que generó gran revuelo al poco tiempo que el futbolista blanqueara con la actriz y comenzaran a planficar el futuro juntos, compartiendo un video en el que recorre distintos espacios de su hogar: el living, la cocina y el jardín con pileta.
Hasta ese momento, todo parecía normal. Pero la parte más fuerte llegó con su comentario sobre las imágenes: "La casa de mis sueños", escribió, en una clara chicana que no pasó desapercibida para sus seguidores.
Minutos después, el cantante redobló la apuesta y subió otra historia. Esta vez mostró su habitación, equipada con estudio de grabación propio y un jacuzzi vidriado, y no perdió la oportunidad de lanzar una nueva frase con tono irónico: “Y la habitación de mis sueños. Amén”.
Qué pasó con la famosa 'casa de los sueños'
Todo se remonta a comienzos de 2025, cuando Mauro Icardi y China Suárez blanquearon su relación y el futbolista compró la propiedad de Wanda Nara en Nordelta, una vivienda que ella había definido públicamente como “la casa de mis sueños”. Esa frase quedó grabada en la memoria colectiva.
“Desarrollada sobre un lote de 5000 metros cuadrados se encuentra esta magnífica casa de 1250 metros cuadrados”, decía el aviso de la inmobiliaria que vendía la casa de los sueños de Wanda y que compró Mauro para instalarse con su pareja.
Según fuentes, el jugador del Galatasaray la adquirió por seis millones de dólares, y “es tan grande que no saben cómo van a hacer para amueblarla... Por eso la quieren llenar de chicos”, señalaron desde Puro Show (eltrece).
El edificio terminó convirtiéndose en un símbolo de la disputa, más que una simple propiedad. Para la empresaria, la decisión de su ex fue vista como un golpe bajo: lo que había sido pensado como un proyecto familiar terminó transformándose en un recordatorio público de la separación.