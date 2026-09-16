Preocupación por Franco Mercuriali: cuál es la infección que lo tiene internado y mantiene en vilo a su familia

El periodista también llevó tranquilidad al explicar que, en esta oportunidad, los antibióticos parecen estar dando una respuesta más rápida. “Esta vez los antibióticos parecen actuar más rápido. Espero pronto estar recuperado y que no sea tan duro como el año pasado”, escribió.

Mercuriali recibió una gran cantidad de mensajes de sus seguidores luego de contar públicamente lo que estaba atravesando. Por eso, aprovechó el mismo posteo para agradecer el acompañamiento y destacar el trabajo del equipo médico que lo está atendiendo.

“Gracias a ustedes por todos los mensajes preguntando por mi ausencia”, expresó.

Y agregó: “Gracias a todo el equipo de médicos del Sanatorio Finochietto y a mi familia por estar presente con todo el corazón”.

Mientras continúa con su recuperación, el periodista permanece alejado de TN a raíz de este cuadro, aunque sus propias palabras apuntaron a transmitir tranquilidad sobre la evolución y la respuesta al tratamiento.

Más allá de su presente laboral, Mercuriali tiene una extensa trayectoria en los medios. Se dedica al periodismo desde los 20 años, estudió Comunicación en la UBA y también se formó como locutor.

En lo personal, está casado con Micaela Grinza, periodista y locutora, con quien lleva más de dos décadas de relación. La pareja tiene dos hijos, Pedro y Romeo, y también comparte la vida familiar con Lola, su perra.

El periodista había contado en otra oportunidad la importancia que tiene su familia en su vida y el acompañamiento de su esposa, con quien incluso comparte la pasión por el periodismo.