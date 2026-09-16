En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Atención

Preocupación por Franco Mercuriali: cuál es la infección que lo tiene internado y mantiene en vilo a su familia

Franco Mercuriali está internado: qué tiene y por qué debió alejarse de TN. Enterate.

Preocupación por Franco Mercuriali: cuál es la infección que lo tiene internado y mantiene en vilo a su familia

Franco Mercuriali volvió a ser internado luego de que reaparecieran los síntomas de una infección bacteriana que ya había afectado su salud anteriormente. El periodista de TN contó en sus redes sociales el motivo de su ausencia del canal y detalló cómo atraviesa este nuevo episodio.

Leé también Cajeros automáticos: cómo evitar las cinco estafas más comunes a los usuarios
Los cuidados al utilizar un cajero automático pueden ser clave para proteger la información bancaria.

Mercuriali, de 49 años, explicó que se encuentra internado desde el lunes y que debió alejarse momentáneamente de sus tareas habituales en televisión. La situación generó preocupación entre sus seguidores, que habían notado su ausencia.

“Estoy internado desde el lunes. Por eso no estuve esta semana en TN”, comenzó el periodista en una publicación que compartió en sus redes sociales.

Según relató, la bacteria que había afectado su pierna volvió a aparecer, esta vez con síntomas similares a los que había experimentado anteriormente. “La bacteria que me afectó la pierna el año pasado reapareció con los mismos síntomas. Fiebre, fuerte dolor de panza y la pierna incendiada”, contó Mercuriali.

El periodista también llevó tranquilidad al explicar que, en esta oportunidad, los antibióticos parecen estar dando una respuesta más rápida. “Esta vez los antibióticos parecen actuar más rápido. Espero pronto estar recuperado y que no sea tan duro como el año pasado”, escribió.

Mercuriali recibió una gran cantidad de mensajes de sus seguidores luego de contar públicamente lo que estaba atravesando. Por eso, aprovechó el mismo posteo para agradecer el acompañamiento y destacar el trabajo del equipo médico que lo está atendiendo.

“Gracias a ustedes por todos los mensajes preguntando por mi ausencia”, expresó.

Y agregó: “Gracias a todo el equipo de médicos del Sanatorio Finochietto y a mi familia por estar presente con todo el corazón”.

Mientras continúa con su recuperación, el periodista permanece alejado de TN a raíz de este cuadro, aunque sus propias palabras apuntaron a transmitir tranquilidad sobre la evolución y la respuesta al tratamiento.

Más allá de su presente laboral, Mercuriali tiene una extensa trayectoria en los medios. Se dedica al periodismo desde los 20 años, estudió Comunicación en la UBA y también se formó como locutor.

En lo personal, está casado con Micaela Grinza, periodista y locutora, con quien lleva más de dos décadas de relación. La pareja tiene dos hijos, Pedro y Romeo, y también comparte la vida familiar con Lola, su perra.

El periodista había contado en otra oportunidad la importancia que tiene su familia en su vida y el acompañamiento de su esposa, con quien incluso comparte la pasión por el periodismo.

En pocas palabras

  • Franco Mercuriali: El periodista de TN se encuentra internado nuevamente por una infección bacteriana.
  • Recuperación: Los antibióticos parecen estar actuando más rápido esta vez, brindando tranquilidad.
  • Agradecimiento: Mercuriali agradeció el apoyo de sus seguidores y del equipo médico y familiar.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Conmoción por la muerte de reconocida periodista: el trágico accidente que sufrió mientras trabajaba
Furor en Netflix por el estreno de una nueva miniserie de 6 episodios para ver en pocos días
Encontrá la frase escondida: un reto de letras con una cita célebre

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar