Preocupación por Juanita Tinelli sola en Nueva York: angustia, fotos desnuda y ¿drogas?

juanita-tinelli.jpg

Entre los mensajes, un seguidor -seguramente entendido en el tema- cuestionó que ese cigarrillo no fuera de tabaco sino de marihuana. “¿Un churrito? Como estamos che”, escribió el usuario planteando la duda, al ver que el cigarro que tiene no es de marca sino armado.

Hace unos días, posteó en Twitter: “Últimamente no duermo bien, no como bien, no me siento bien. No estoy bien”, dijo y se entendió como un pedido de ayuda. Por ahora, Marcelo Tinelli no tomó cartas en el asunto y el conductor sigue en Qatar con Lorenzo, su último hijo junto a Guillermina Váldes.

juanita.jpg

Juanita Tinelli, en crisis, preocupó a todos con un fuerte mensaje en las redes: "No estoy bien"

Juanita, la hija menor de Marcelo Tinelli, está pasando por un difícil momento y decidió hacer mención de ello en sus redes sociales, lo que provocó la inmediata reacción de sus seguidores.

La influencer se volcó en su cuenta de Twitter a la madrugada para revelarle a sus fans que no está pasando su mejor momento.

“Últimamente no duermo bien, no como bien, no me siento bien. No estoy bien”, señaló Juanita Tinelli en su último tuit, sin dar demasiados detalles sobre lo que le sucede.

De inmediato, sus fans salieron a apoyarla y darle consejos para superar este difícil momento que está pasando.

“Pues… empieza por dormir bien, comer bien, sentarte bien y dejar de estar mal en todo”, “Sea lo que sea se puede superar, tómate las cosas de una en una y piensa en que el tiempo de verdad que cura todo, tú puedes reina”, “¡Quizás sea un pedido de ayuda!”, le escribieron en comentarios sus seguidores, para darle ánimo.