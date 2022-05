El incondicional apoyo de Marcelo Tinelli y Paula Robles frente al nuevo desafío de Juana Tinelli

Juana Tinelli debut modelo historias.jpg El debut de Juana Tinelli como modelo de alta costura en el desfile de Fabián Zitta. Un babero para Paula Robles y Marcelo Tinelli.

Mientras que papá Marcelo Tinelli no pudo decir presente, dado que ya está trabajando de lleno en su pronto regreso a la televisión. Pero no por ello dejó de mencionarlo en sus stories, desde donde hace saber a todos sus seguidores sus anuncios más importantes. "En esta foto se ve mejor. Diosa, desfilando alta costura. Te amo" escribió el cabezón sobre una foto similar de Juana Tinelli a la posteada por su madre, en pleno desfile.

Cabe mencionar que el look que eligió Juana Tinelli para desfilar fue un vestido total black con varias aberturas y zapatos fucsias taco aguja, en sintonía con el make up. En tanto, optó por un peinado recogido para despejar la espalda, cautivando a todos los presentes.

Juana Tinelli.jpg Juana Tinelli, hoy a sus 19 años ya es una ascendente modelo y cuenta con el apoyo de sus padres, Paula Robles y Marcelo Tinelli.

Juana Tinelli festejó su cumpleaños separada de su novio

A dos años de conocerse el noviazgo de Juana Tinelli con Mika Bonomi, la hija de Marcelo Tinelli festejó su cumpleaños en noviembre pasado con cambio de estado civil. Solterita y si apuro, pasó su día en familia y con amigos para celebrar sus primeros 19 años. Lo cierto es que una de las cuentas de Instagram que siguen de cerca todos los movimientos de los famosos y celebrities, Chusmeteando, detectó que la más chica de las hijas del conductor de ShowMatch se separó de su novio al ver que Juanita cumplió años y no hubo saludo vía redes de parte del muchacho en cuestión.

juana tinelli historia 1.jpg Juana Tinelli y Mika Bonomi rompieron su relación al momento del cumpleaños de ella en noviembre pasado.

Tras tirar la bomba con una imagen de ellos con un "No va mas", la cuenta detective se tomó el trabajo de chequear que tanto Juana Tinelli como Mika Bonomi ya no se siguen en las redes. Y hoy, en estos tiempos virtuales, esa es una clara señal de ruptura. Además, agregó que Juanita cumplió 19 años este 21 de noviembre y "No hubo saludos de Bonomi ni de su ex suegra Cynthia Kern", la empresaria fundadora de la marca de ropa Kosiuko, entre otras.

Pero por supuesto que una ruptura sentimental no es motivo suficiente para dejar de festejar una nueva vuelta al sol, sobre todo en nuestra farándula nacional donde la imagen lo es todo, la realidad es que la joven modelo recibió los saludos de toda su familia. El llamativo y gracioso, claramente, fue el de papá Marcelo Tinelli quien no tuvo prurito alguno en publicar una vieja foto con ella donde se lo ve vestido de mujer. Allí le dedicó un "Feliz cumple a mi Pebe, mi Jua, mi amor. Que tengas un día maravilloso. Te amo con toda mi alma @juanittinelli1".

juana tinelli historia 2.jpg Los saludos y posteos de familiares por el cumpleaños número 19 de Juana Tinelli en noviembre de 2021.

Y como para que quede claro que la separación no la afectó para nada, Juana Tinelli decidió salir a brindar por sus 19 años junto a cinco amigas. Recordemos que la hija menor de Marcelo Tinelli y Mika Bonomi habían comenzado su relación a mediados de 2019, cuando ella se había separado de Toto, uno de los hijos dela actriz Florencia Peña y el músico Mariano Otero. ¿Cómo lo conoció a Mika? fue a través de su hermana Cande Tinelli, que estaba saliendo con el hermano mayor del chico.