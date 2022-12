Juanita Tinelli, en crisis, preocupó a todos con un fuerte mensaje en las redes: "No estoy bien"

“Últimamente no duermo bien, no como bien, no me siento bien. No estoy bien”, señaló Juanita Tinelli en su último tuit, sin dar demasiados detalles sobre lo que le sucede.

De inmediato, sus fans salieron a apoyarla y darle consejos para superar este difícil momento que está pasando.

“Pues… empieza por dormir bien, comer bien, sentarte bien y dejar de estar mal en todo”, “Sea lo que sea se puede superar, tómate las cosas de una en una y piensa en que el tiempo de verdad que cura todo, tú puedes reina”, “¡Quizás sea un pedido de ayuda!”, le escribieron en comentarios sus seguidores, para darle ánimo.

Juana Tinelli

La foto retro de Marcelo Tinelli por el cumpleaños de su hija Juanita

Marcelo Tinelli sorprendió a todos sus seguidores en Instagram. El conductor subió una foto retro para saludar a su hija, Juanita Tinelli, que este domingo cumplió 19 años.

En la imagen, el animador está con antejos negros, extensiones y un vestido floreado, a un lado de él, su hija cuando era una niña.

"Feliz cumple a mi Pebe, mi Jua, mi amor. Que tengas un día maravilloso. Te amo con toda mi alma @juanittinelli1", escribió el presentador en la descripción de la publicación.

En pocos minutos, el posteo recibió más de 60 mil likes y cientos de comentarios. Juanita republicó la imagen que subió su papá y agregó: "¡Te amo!".