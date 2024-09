Prime Video estrenó el nuevo thriller erótico protagonizado por Elizabeth Hurley y es furor

Allí descubrirá aspectos turbios que desconocía tanto de su vida como de lo que pudo conducir a su muerte. En ese contexto, el personaje de Elizabeth Hurley tiene una apasionada escena con otra mujer, interpretada por Pear Chiravara.

Además de la destacada participación de Elizabeth Hurley, el elenco de Estrictamente confidencial está integrado por Georgia Lock, Lauren McQueen, Freddie Thorp, Genevieve Gaunt, Pear Chiravara, Llyrio Boateng y Max Parker.

Diseño sin título (3).jpg Elizabeth Hurley se hizo famosa por su papel en "Al diablo con el diablo"

Elizabeth Hurley fue dirigida por su hijo

El rodaje de la película se llevó a cabo en el Caribe y, luego de su primera experiencia como director, Damian Hurley compartió un posteo en sus redes sociales donde agradeció a todo el equipo técnico y artístico. Además, hizo una mención especial por haber compartido el proyecto junto a su madre.

"Es oficial: he terminado de rodar mi primera película como guionista y director. (...) Inmensa gratitud a mi fenomenal equipo, más que a nadie a mi hermosa y suprema madre", escribió Damian en su cuenta de Instagram.

Asimismo, agregó: "Todos los participantes se merecen declaraciones públicas de adoración (que llegarán en su debido momento) pero ahora mismo quiero expresársela a Elizabeth Hurley, que cuando hice mi primer corto en 2010 (cuando tenía 8 años) me prometió que saldría en mi primera película". "Cumpliendo su palabra, en cuanto la peli tuvo luz verde mamá dejó todo lo demás y vino corriendo al Caribe a ayudar. Trabajar juntos ha sido un sueño", finalizó Damian Hurley.

Igualmente, no es la primera vez que Elizabeth protagoniza un proyecto de su hijo, ya que en el 2022 viajó a Saint Kitts y Nevis en el Caribe para filmar escenas del cortometraje titulado "The Boy on the Beach".

De esta forma, el nuevo éxito llegó a Amazon Prime Video, donde rápidamente se posicionó entro los contenidos más vistos dentro de la plataforma. La combinación entre un thriller erótico protagonizado por Elizabeth Hurley y el suspenso de la historia generan el combo perfecto para disfrutar de la película que tuvo un paso previo por los cines en Estados Unidos.