Qué ver en Prime Video: llega "La hipótesis del amor" y es la película más esperada de 2026

Además del avance, la plataforma confirmó que el estreno será el 23 de septiembre y que estará disponible de manera simultánea en más de 240 países y territorios, lo que permitirá que millones de espectadores puedan verla desde el primer día.

La película representa una de las apuestas más importantes de Prime Video dentro del género de la comedia romántica para este año, especialmente por la enorme comunidad de lectores que convirtió la novela en un éxito editorial.

De qué trata "La hipótesis del amor" en Prime Video

La hipótesis del amor sigue a Olive (Lili Reinhart), una brillante candidata a doctorado enfocada en su futuro en la academia. Pero cuando se da cuenta de que su mejor amiga Ahn (Rachel Marsh) se ha enamorado de su crush Jeremy (Nicholas Duvernay), Olive besa, de forma impulsiva, al intimidante profesor Adam Carlsen (Tom Bateman) para demostrar que ya ha dejado atrás el flechazo con Jeremy.

Lo que comienza como un acto desesperado de amistad se convierte en una relación falsa con reglas, límites y un acuerdo mutuamente beneficioso. Cuando su acuerdo empieza a borrar la línea entre lo ficticio y lo real, Olive se ve obligada a poner a prueba su hipótesis más desafiante: que el riesgo vale la pena por amor.

El elenco principal de "La hipótesis del amor"

El destacado elenco de La hipótesis del amor está conformado por Lili Reinhart, Tom Bateman, Rachel Marsh, Nicholas Duvernay, Jaboukie Young-White y Arty Froushan. La película está basada en la novela de Ali Hazelwood y ha sido dirigida por Claire Scanlon. Sarah Rothschild estuvo a cargo del guión y Elizabeth Cantillon de la producción.

Un romance que conquistó a millones de lectores

Desde su publicación, la novela escrita por Ali Hazelwood logró convertirse en uno de los grandes éxitos de la literatura romántica contemporánea.

La autora, reconocida como bestseller del New York Times, consiguió captar la atención de lectores de todo el mundo gracias a una historia que combina ciencia, humor, emociones y una dinámica romántica que rápidamente se volvió una de las favoritas del público.

El Obsessed Fest de Prime Video sorprende a los fans

Obsessed Fest, el primer evento inmersivo para fans de Prime Video, es el eje central de Modo Fan: Activado, una nueva iniciativa que reafirma el compromiso de Prime Video como el destino preferido de las audiencias jóvenes, la cultura del fandom y las comunidades que están dando forma a la próxima generación del entretenimiento. Realizado el 27 de junio en nya Studios en Los Ángeles, el evento presentó esperados títulos de Prime Originals para audiencias jóvenes como Every Year After, La Hipótesis del Amor, Elle, Off Campus, Overcompensating, Culpa Tuya: Londres, Enfrentados: Marfil y más, ofreciendo a los fans adelantos exclusivos, apariciones de elencos y creadores y oportunidades únicas para conectar directamente con los talentos detrás de las historias que les obsesionan.

La Hipótesis del amor forma parte de la iniciativa de Prime Video Modo Fan: Activado, la cual celebra las historias para jóvenes y la cultura fandom, y estuvo presente en el Obsessed Fest, el primer evento inmersivo para fans que se llevó a cabo el 27 de junio en Los Ángeles. Los fans tuvieron la oportunidad de disfrutar de paneles en vivo, experiencias inmersivas y adelantos exclusivos.

Teaser oficial de "La hipotesis del amor" en Prime Video