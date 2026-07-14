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Fuerte cara a cara entre Burlando y Francisco Oneto tras los insultos en el juicio por la muerte de Maradona

Fernando Burlando y Francisco Oneto, el abogado de Leopoldo Luque, protagonizaron un picante cruce en pleno juicio por la muerte de Maradona.

14 jul 2026, 16:35
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Fuerte cara a cara entre Fernando Burlando y Francisco Oneto, en el juicio por la muerte de Maradona

Fuerte cara a cara entre Fernando Burlando y Francisco Oneto, en el juicio por la muerte de Maradona

Fuerte cara a cara entre Fernando Burlando y Francisco Oneto, en el juicio por la muerte de Maradona

Fuerte cara a cara entre Fernando Burlando y Francisco Oneto, en el juicio por la muerte de Maradona

Fernando Burlando y el abogado de Leopoldo Luque, Francisco Oneto, protagonizaron esta mañana un fuerte enfrentamiento durante una audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona, según contaron en DDM (América TV). "Casi se van a las piñas. Se cruzaron fuertísimo", advirtió Mariana Fabbiani en su programa.

"Se empiezan a insultar y Oneto le dice a Burlando: 'Andá al Bailando payaso de mier...'. Burlando le responde: 'Y vos sos un pedazo de gil'. 'Te voy a esperar afuera', le contestó Oneto. Casi los echan de la sala. Tuvieron que ir a un cuarto intermedio", detalló el periodista Martín Candalaft.

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El episodio ocurrió mientras declaraba un testigo clave en los Tribunales de San Isidro, cuando ambos letrados comenzaron a discutir a los gritos por la forma en que se desarrollaba el interrogatorio. A causa del conflicto, la fiscal, la Policía y el tribunal debieron intervenir, y este último se vio obligado a disponer de un cuarto intermedio para evitar que la situación escalara.

El conflicto se desató mientras prestaba declaración Julio Soria, uno de los custodios que trabajó con Maradona. Durante el interrogatorio, Fernando Burlando cuestionó la credibilidad del testigo al considerar que intentaba evitar las preguntas, respondiendo reiteradamente frases como "no me acuerdo".

En ese contexto, Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque, denunció que el testigo estaba siendo presionado y acusó a Burlando de "apretar" al declarante cuando se mencionó la posibilidad de advertirle sobre las consecuencias del falso testimonio.

La discusión fue subiendo de tono hasta convertirse en un intercambio de gritos e insultos, donde Oneto calificó a Burlando de "irrespetuoso" y lo desafió con un "te espero afuera", mientras el querellante respondió en el mismo tono. A causa de la máxima tensión que había en el recinto, el fiscal intervino para intentar calmar a ambos abogados y el tribunal resolvió decretar un cuarto intermedio para descomprimir la audiencia.

Fernando Burlando y Francisco Oneto, cara a cara después del tenso cruce en el juicio por la muerte de Maradona

Después del tenso episodio, afuera del tribunal, en un móvil con DDM (América TV), Fernando Burlando y Francisco Oneto se saludaron amablemente y dejaron de lado sus diferencias. "Es un gran profesional", destacó Burlando sobre su colega, con quien minutos antes había protagonizado un fuerte cruce de gritos e insultos dentro de la audiencia.

"Aprovecho para aclararles que está haciendo un gran trabajo, no es fácil lo que está haciendo, y está todo solucionado entre nosotros", completó Burlando. Por su parte, Oneto se sumó al gesto de distensión con un breve "Adhiero", sellando así la reconciliación entre ambos abogados tras el tenso momento vivido en los Tribunales de San Isidro.

     

 

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