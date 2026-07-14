Fuerte cara a cara entre Burlando y Francisco Oneto tras los insultos en el juicio por la muerte de Maradona

En ese contexto, Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque, denunció que el testigo estaba siendo presionado y acusó a Burlando de "apretar" al declarante cuando se mencionó la posibilidad de advertirle sobre las consecuencias del falso testimonio.

La discusión fue subiendo de tono hasta convertirse en un intercambio de gritos e insultos, donde Oneto calificó a Burlando de "irrespetuoso" y lo desafió con un "te espero afuera", mientras el querellante respondió en el mismo tono. A causa de la máxima tensión que había en el recinto, el fiscal intervino para intentar calmar a ambos abogados y el tribunal resolvió decretar un cuarto intermedio para descomprimir la audiencia.

Fernando Burlando y Francisco Oneto, cara a cara después del tenso cruce en el juicio por la muerte de Maradona

Después del tenso episodio, afuera del tribunal, en un móvil con DDM (América TV), Fernando Burlando y Francisco Oneto se saludaron amablemente y dejaron de lado sus diferencias. "Es un gran profesional", destacó Burlando sobre su colega, con quien minutos antes había protagonizado un fuerte cruce de gritos e insultos dentro de la audiencia.

"Aprovecho para aclararles que está haciendo un gran trabajo, no es fácil lo que está haciendo, y está todo solucionado entre nosotros", completó Burlando. Por su parte, Oneto se sumó al gesto de distensión con un breve "Adhiero", sellando así la reconciliación entre ambos abogados tras el tenso momento vivido en los Tribunales de San Isidro.