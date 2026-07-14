La inflación de junio se ubicó en 1,9% y acumuló un 16,8% en el primer semestre

Por su parte, las consultoras que participan del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central habían estimaron que la inflación de junio se ubicaría en 2%.

Mientras que en la Casa Rosada esperaban en que el dato oficial confirme una inflación por debajo del 2%. El vocero presidencial, Adrián Ravier, había estimado que el índice podría ubicarse en torno al 1,9%, aunque habría aclarado que se trata de una proyección propia.

En tanto, luego de que el Indec difundiera los datos, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el dato en sus redes sociales. "La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado", destacó el titular del Palacio de Hacienda.

El dato de CABA que alimentaba el optimismo

Uno de los indicadores más observados en la previa del informe del Indec es la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que suele anticipar la tendencia del índice nacional.

Según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), la inflación de junio en la Ciudad fue de 1,8%, mientras que acumuló 16% en el primer semestre del año.

El aumento estuvo impulsado principalmente por los rubros Vivienda, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud, Transporte y Equipamiento y mantenimiento del hogar.