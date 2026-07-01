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Prime Video estrena el thriller "La Boca del Diablo" y es la nueva película que todos están esperando

La película "La Boca del Diablo" presentó su primer tráiler durante el Obsessed Fest y confirmó la fecha de estreno mundial en Prime Video.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
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Prime Video estrena el thriller La Boca del Diablo y es la nueva película que todos están esperando. (Foto: Gentileza Prensa)

Prime Video estrena el thriller "La Boca del Diablo" y es la nueva película que todos están esperando. (Foto: Gentileza Prensa)

"La Boca del Diablo" ya comenzó a generar expectativa entre los fanáticos del suspenso y el terror. Prime Video aprovechó el escenario del Obsessed Fest para revelar el primer tráiler y las imágenes oficiales de la nueva producción, que llegará a la plataforma el próximo 29 de julio. La película propone una historia de supervivencia ambientada en un sistema de cuevas inundadas en Tailandia, donde un grupo de amigos deberá enfrentarse a una amenaza desconocida que transformará unas vacaciones en una auténtica pesadilla.

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El anuncio se realizó en el marco del Obsessed Fest, uno de los eventos más importantes del momento. Allí, Prime Video compartió las primeras escenas de La Boca del Diablo, una película que buscará captar la atención de quienes disfrutan de las historias cargadas de tensión, escenarios claustrofóbicos y criaturas misteriosas.

Además del lanzamiento del tráiler, la plataforma confirmó que el filme estará disponible a partir del 29 de julio para los usuarios de Prime Video en más de 240 países y territorios, lo que permitirá un estreno prácticamente simultáneo a nivel mundial.

La estrategia apunta a posicionar la producción como uno de los grandes lanzamientos de la temporada dentro del catálogo internacional de Amazon MGM Studios.

Foto: Gentileza Prensa.

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De qué trata "La Boca del Diablo" en Prime Video

Lo que comienza como la última gran aventura de cinco amigos en la impresionante costa de Tailandia se transforma en una pesadilla claustrofóbica al adentrarse en La Boca del Diablo, un remoto sistema de cuevas subterráneas.

Tras una reciente tormenta que inundó el laberinto, el grupo descubre que no está solo: una criatura letal y desconocida ha sobrevivido en el agua y ahora los caza uno a uno en la oscuridad.

Perdidos, desorientados y consumidos por el pánico, los lazos de confianza se rompen rápidamente, obligándolos a enfrentarse a un salvaje juego de supervivencia donde cada decisión es de vida o muerte y salir con vida exigirá los sacrificios más extremos.

La combinación entre supervivencia, terror y suspenso convierte a La Boca del Diablo en una propuesta que busca mantener al espectador en estado de alerta durante toda la historia.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

El elenco principal de "La Boca del Diablo"

El reparto principal de la película está conformado por Kathryn Newton, Lana Condor, Nico Hiraga, Gavin Casalegno, Tommi Rose y Tayme Thapthimthong. La Boca del Diablo está dirigida por Jeff Wadlow, quien también ejerce como productor junto a Basil Iwanyk y Erica Lee por parte de p.g.a. El guión fue escrito por Aja Gabel y Myung Joh Wesner y la producción ejecutiva corre a cargo de Carsten H. W. Lorenz, Will Flynn y Sam Greenberg.

Cuándo se estrena "La Boca del Diablo" en Prime Video

Prime Video confirmó que La Boca del Diablo estará disponible desde el 29 de julio en más de 240 países y territorios, permitiendo que millones de usuarios puedan acceder al estreno al mismo tiempo.

Esta modalidad se convirtió en una de las estrategias habituales de la plataforma para sus producciones originales, evitando diferencias de fechas entre mercados y potenciando el impacto internacional de cada lanzamiento.

Foto: Gentileza Prensa.

Foto: Gentileza Prensa.

El adelanto de "La Boca del Diablo" comenzó a despertar expectativas

Las primeras imágenes difundidas durante el Obsessed Fest permitieron conocer el tono que tendrá la película.

El adelanto muestra escenarios naturales imponentes que rápidamente se transforman en espacios angustiantes, donde la oscuridad y el agua juegan un papel determinante.

También anticipa un ritmo intenso, con persecuciones, momentos de tensión constante y un enemigo cuya presencia apenas se insinúa durante buena parte del avance.

Foto: Gentileza Prensa.

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Sin revelar demasiados detalles de la historia, el tráiler deja claro que el principal desafío será escapar de un lugar diseñado naturalmente como una trampa. Cada decisión tendrá consecuencias y cualquier error podría resultar irreversible.

La combinación entre un entorno extremo, una amenaza desconocida y un grupo obligado a sobrevivir bajo condiciones límite posiciona a La Boca del Diablo como una de las apuestas más fuertes de Prime Video para este mes de julio.

Tráiler oficial de "La Boca del Diablo" en Prime Video

Javier Laslavsky
Por Javier Laslavsky
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