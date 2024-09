Prime Video: Ricardo Darín sorprende con esta película que arrasa en la plataforma

De qué trata "La fuga"

Ricardo Darín lidera un grupo de actores que encarnan a siete hombres que arriesgan todo por su libertad. La fuga cuenta la historia de estos siete reclusos, cada uno con su propia historia y motivos, quienes tras meses de planificación y trabajo logran excavar un túnel que los llevará fuera de los muros de la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires. El drama histórico comienza con la preparación de la fuga y no da respiro mientras narra las tensiones que viven estos hombres durante su intento de escape.

Los protagonistas de "La fuga", un clásico del cine nacional

En 1928, los reclusos logran huir a través de un túnel que desemboca en una carbonería, pero lo que parecía una salida perfecta se complica cuando cometen un error de cálculo en la ubicación de la salida. Este suceso real es lo que inspiró la película, que nos muestra la desesperación de estos hombres por huir de la prisión y lo que están dispuestos a hacer para no regresar tras las rejas.

Los personajes de La fuga son diversos y complejos, desde anarquistas hasta asesinos, pasando por estafadores y hasta un inocente condenado injustamente. Cada uno de ellos tendrá un destino diferente tras escapar de la cárcel, y la película se encarga de seguir sus pasos y decisiones, manteniendo al espectador al borde del asiento.

Disponible en Amazon Prime Video: una película imperdible

La fuga es una de esas películas que atrapan desde el primer momento. El guion, basado en un hecho histórico, y las actuaciones de su elenco, liderado por Ricardo Darín, logran mantener al espectador interesado durante toda la trama. No es de extrañar que esta producción argentina se haya convertido en un exitazo en Amazon Prime Video, donde sigue siendo una de las más vistas.

Si aún no tuviste la oportunidad de ver La fuga, esta es tu oportunidad. La película no solo es un excelente relato de una fuga carcelaria, sino también un análisis profundo de los personajes y las decisiones que toman en situaciones extremas. Con una ambientación impecable y un elenco de primera categoría, promete ser una de esas películas que no se olvidan fácilmente.