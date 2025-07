¿Qué diferencia a un optimista de un pesimista? Un nueva investigación lo revela desde el cerebro

¿Cómo visualiza el cerebro los posibles escenarios futuros? ¿Y qué papel juega la personalidad en esa proyección? Una reciente investigación publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) sugiere que hay una diferencia clave entre quienes tienden al optimismo y quienes ven el porvenir con más escepticismo. Según el estudio, los optimistas comparten una estructura cerebral similar al pensar en lo que vendrá, mientras que los pesimistas presentan una variedad de patrones neuronales mucho más amplia.