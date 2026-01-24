Facundo Arana y María Susini reaparecieron juntos tras confirmar su separación y el desconcierto es total

María Susini y Facundo Arana juntos tras la separación 3

La panelista también se refirió al estado emocional del actor y al momento personal que atraviesa. “Él está triste por la situación, porque es una crisis… la crisis de los 50… y está haciendo terapia. Quiere ver qué puede mejorar él para que la relación pueda volver mejor. Él no quiere que se termine”, agregó Martino, dejando en evidencia que la puerta a una posible reconciliación no estaría del todo cerrada.

Mientras tanto, el mundo del espectáculo sigue de cerca cada movimiento de la expareja. La imagen compartida, las palabras de Arana y la ausencia de declaraciones directas de Susini construyen un escenario marcado por la cautela y la introspección. Lejos del conflicto y de los cruces mediáticos, la separación de Facundo y María se muestra como un proceso íntimo, atravesado por el respeto mutuo y la intención de priorizar a la familia, incluso en medio de una crisis que aún no parece tener un punto final definitivo.

Cuál fue la drástica decisión de Facundo Arana tras confirmar su separación de María Susini

María Susini y Facundo Arana decidieron ponerle punto final a una historia de amor que atravesó casi dos décadas y que supo convertirse en una de las más queridas del mundo del espectáculo. La pareja se había conocido en 2007 y, tras varios años de relación, pasó por el altar en 2012. Desde entonces, construyeron una familia y siempre eligieron mantener un perfil bajo, lejos de los escándalos y de la sobreexposición mediática.

La noticia se conoció el jueves por la noche en LAM (América TV), donde Pepe Ochoa fue el encargado de dar a conocer los detalles de la separación. Según explicó el panelista, la decisión no fue impulsiva ni atravesada por conflictos públicos. “Lo que logré recopilar de este capítulo es que ellos se quieren mucho, intentaron seguir adelante, pero ya no funcionan como pareja”, señaló al aire, dejando en claro que el vínculo afectivo sigue presente, aunque ya no desde el lugar de pareja.

En ese mismo sentido, Ochoa remarcó que no hay tensiones ni peleas visibles entre ellos y que, incluso, continúan compartiendo tiempo juntos. “Ellos se muestran juntos porque no hay ningún problema. Están en Mar del Plata. Pero bueno, el amor se terminó. Es una pareja que todo el mundo quiere”, agregó, reflejando el cariño que el público siempre les tuvo.

En medio de la repercusión que generó la noticia, se conoció una decisión que tomó Facundo Arana tras la separación de María Susini, madre de sus tres hijos: India y los mellizos Yaco y Moro. En el programa Puro Show (El Trece) revelaron que el actor tenía pautada una entrevista para este viernes 23 de enero, pero optó por cancelarla luego de que trascendiera la ruptura.

Según contó Pampito, fue el propio Arana quien se comunicó con la producción del ciclo para explicar su estado anímico. “La nota estaba pautada de antemano, pero hoy habló Facundo Arana con nuestra productora y le explicó que estaba muy cansado y que, por esta situación de su separación, prefería no hablar porque estaba muy triste”, relató el conductor, dando cuenta del difícil momento emocional que atraviesa el actor. Y sumó: “Nuestra productora periodística habló con él que le comentaba esto”.