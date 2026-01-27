El tajante pedido de Facundo Arana por la separación de María Susini: ¿hubo terceros en discordia?

Facundo Arana destacó además cómo llevan este momento como familia: "Los chicos tienen salud, María tiene salud, y los chicos tienen una madre descomunalmente excepcional así que todo el resto iremos viendo en el tiempo".

Sobre el final de su testimonio, el actor aprovechó para hacer un pedido especial a los medios en este difícil momento que atraviesa por la separación de María Susini en busca de preservar la privacidad.

“Y si puedo pedirles un favor muy especial es que no me pregunten más nada. Porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. Pero de verdad muchísimas gracias sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”, concluyó Arana sin contestar ninguna pregunta.

La picante teoría de Edith Hermida sobre la separación de Facundo Arana y María Susini

Edith Hermida habló desde su programa Bendita (El Nueve) acerca de la separación de María Susini y Facundo Arana comentando una teoría sensata sobre la situación que atraviesan el actor y la modelo.

“Para mí esto pasó por un problema que tiene mucha gente", comentó la conductora sobre el tema. Y al instante detalló: "Cuando vos estás mucho tiempo en tu casa ¡Jodés! Las parejas funcionan cuando uno no está mucho en el hogar, o si no, si sos millonario y tenés una casa gigante que ni siquiera te cruzás con tu marido ¡Eso dura miles de años!”.

Edith Hermida continuó con su análisis poniendo el foco en la rutina del actor: “Ahora que no se hace tanta ficción en Argentina, él está mucho tiempo en esa casa ¡A la mañana, Facundo tomando mate; a la tarde, Facundo tocando el saxo y a la noche jugando con los perros! ¡Basta, Facundo, me pudriste! Debe haber dicho María Susini ¡Y se separaron!”, cerró con su habitual humor pero lleno de sentido común.