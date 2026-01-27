El tajante pedido de Facundo Arana por la separación de María Susini: ¿hubo terceros en discordia?

María Susini y Facundo Arana se separaron tras 19 años juntos y tres hjos: India y los mellizos Yaco y Moro. La información se conoció la semana pasada en el programa LAM (América TV) y generó una gran sorpresa en el espectáculo.
El actor Facundo Arana habló con los medios por primera vez después de su separación de María Susini e hizo un pedido a la prensa en este difícil momento.
El actor y la modelo siempre mantuvieron un perfil bajo en los medios y esta vez no fue la excepción. Susini optó por el momento por el silencio y quien habló por primera vez ante la prensa fue Facundo Arana, quien hizo un especial pedido a los periodistas que aguardaban su testimonio.
“Primero que nada agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron todo este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos, cariñosos y no quiero dejar de agradecerles”, comenzó diciendo el actor desde Mar del Plata.
“Lo segundo que quiero decirles es que, como saben, es un tema súper íntimo, así que tratamos de dejarlo puertas adentro de casa. Y agradecer las muestras de amor que recibimos que fueron infinitas y estamos muy agradecidos por eso”, remarcó el artista.
Facundo Arana destacó además cómo llevan este momento como familia: "Los chicos tienen salud, María tiene salud, y los chicos tienen una madre descomunalmente excepcional así que todo el resto iremos viendo en el tiempo".
Sobre el final de su testimonio, el actor aprovechó para hacer un pedido especial a los medios en este difícil momento que atraviesa por la separación de María Susini en busca de preservar la privacidad.
“Y si puedo pedirles un favor muy especial es que no me pregunten más nada. Porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. Pero de verdad muchísimas gracias sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”, concluyó Arana sin contestar ninguna pregunta.
Edith Hermida habló desde su programa Bendita (El Nueve) acerca de la separación de María Susini y Facundo Arana comentando una teoría sensata sobre la situación que atraviesan el actor y la modelo.
“Para mí esto pasó por un problema que tiene mucha gente", comentó la conductora sobre el tema. Y al instante detalló: "Cuando vos estás mucho tiempo en tu casa ¡Jodés! Las parejas funcionan cuando uno no está mucho en el hogar, o si no, si sos millonario y tenés una casa gigante que ni siquiera te cruzás con tu marido ¡Eso dura miles de años!”.
Edith Hermida continuó con su análisis poniendo el foco en la rutina del actor: “Ahora que no se hace tanta ficción en Argentina, él está mucho tiempo en esa casa ¡A la mañana, Facundo tomando mate; a la tarde, Facundo tocando el saxo y a la noche jugando con los perros! ¡Basta, Facundo, me pudriste! Debe haber dicho María Susini ¡Y se separaron!”, cerró con su habitual humor pero lleno de sentido común.