La ardua lucha de Facundo Arana para reconquistar a María Susini tras la separación: "Está haciendo..."

Además de los motivos de la ruptura, también dieron a conocer la forma que tendría Facundo Arana para intentar reconquistar a María Susini y lograr que la relación vuelva a ser como antes.

23 ene 2026, 23:39
La separación de Facundo Arana y María Susini sorprendió al mundo del espectáculo y, hasta ahora, había dejado una sensación clara: el único que había tomado la palabra era el actor. Desde que se conoció la noticia, todas las declaraciones públicas llevaron su firma, mientras que ella eligió mantenerse en absoluto silencio.

Sin embargo, esa postura cambió en las últimas horas. Susini compartió una foto junto a su expareja en Mar del Plata, un gesto que, sin necesidad de palabras, dejó en evidencia que entre ellos existe un vínculo de cordialidad, pese al final de la relación.

En medio del ida y vuelta, los programas y portales comenzaron a reconstruir los posibles motivos y las consecuencias de una ruptura que llega tras 19 años de relación, tres hijos en común y una vida familiar que siempre se mostró sólida y de perfil bajo.

Con esto sobre la mesa, Majo Martino contó en SQP (América TV) el diálogo que tuvo con el surfista: “Hablé con Facundo Arana. Están viviendo en casas diferentes desde hace meses. Es una separación, pero no definitiva. No es que no se pueden ver…pueden convivir, comparten con los hijos, están juntos en Mar del Plata”.

“Él está triste por la situación, porque es una crisis… la crisis de los 50… y está haciendo terapia. Quiere ver qué puede mejorar él para que la relación pueda volver mejor. Él no quiere que se termine, sumó la periodista en el programa.

Qué más dijo Facundo Arana sobre su separación

Pese a la evidente tristeza por atravesar un momento personal difícil a sus 53 años —algo que seguramente no imaginaba tiempo atrás—, Facundo Arana eligió dar la cara y respondió a cada uno de los periodistas que lo consultaron por la separación de María Susini.

Luego de comunicarse con Laura Ubfal y Majo Martino, también habló con Ángel de Brito para LAM (América), quien leyó en vivo los motivos de la ruptura: La crisis viene desde hace mucho tiempo, que están separados y no es de un mes, no es de octubre, sino de hace rato. Me dio a entender que hace como un año que ya venían….

Palabras más, palabras menos, dejó en claro que la ruptura se dio por un desgaste difícil de revertir. Sin embargo, la intención de volver a apostar por la familia parece seguir intacta, al menos de su lado.

     

 

