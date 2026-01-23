La ardua lucha de Facundo Arana para reconquistar a María Susini tras la separación: "Está haciendo..."

“Él está triste por la situación, porque es una crisis… la crisis de los 50… y está haciendo terapia. Quiere ver qué puede mejorar él para que la relación pueda volver mejor. Él no quiere que se termine”, sumó la periodista en el programa.

Qué más dijo Facundo Arana sobre su separación

Pese a la evidente tristeza por atravesar un momento personal difícil a sus 53 años —algo que seguramente no imaginaba tiempo atrás—, Facundo Arana eligió dar la cara y respondió a cada uno de los periodistas que lo consultaron por la separación de María Susini.

Luego de comunicarse con Laura Ubfal y Majo Martino, también habló con Ángel de Brito para LAM (América), quien leyó en vivo los motivos de la ruptura: “La crisis viene desde hace mucho tiempo, que están separados y no es de un mes, no es de octubre, sino de hace rato. Me dio a entender que hace como un año que ya venían…”.

Palabras más, palabras menos, dejó en claro que la ruptura se dio por un desgaste difícil de revertir. Sin embargo, la intención de volver a apostar por la familia parece seguir intacta, al menos de su lado.