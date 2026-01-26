La teoría que nadie esperaba: Edith Hermida y su picante mirada sobre la ruptura de Facundo Arana y María Susini

María Susini y Facundo Arana

¿Qué pasa entre ellos? Facundo Arana y María Susini se mostraron juntos y crece el desconcierto

La ruptura entre Facundo Arana y María Susini impactó de lleno en el mundo del espectáculo y abrió un abanico de interrogantes. Acostumbrados a mantener un perfil discreto, sin escándalos ni apariciones mediáticas ruidosas, la noticia sorprendió tanto por el desenlace de la pareja como por la forma en que se dio a conocer: hasta el momento, las únicas declaraciones públicas habían salido de boca del actor.

Desde que se supo la separación fue Arana quien eligió expresarse en distintos medios, mientras que Susini optó por no dar declaraciones. Ese silencio absoluto generó especulaciones y análisis en programas de televisión y portales, que intentaron descifrar las razones detrás de un vínculo que se extendió por 19 años, dio lugar a tres hijos y siempre se mostró como una familia sólida y estable.

En las últimas horas, sin embargo, ese silencio comenzó a transformarse en un gesto. María compartió una foto junto a Facundo en Mar del Plata, una imagen que, sin necesidad de palabras, transmitió cordialidad y respeto entre ambos pese a la separación. La postal fue interpretada como una señal de que, más allá del quiebre, la relación continúa desde otro lugar, sobre todo por el bienestar de sus hijos. En ese marco, surgieron más detalles sobre el presente de la pareja.

En SQP (América TV), Majo Martino contó la charla que mantuvo con el actor y aportó información clave. “Hablé con Facundo Arana. Están viviendo en casas diferentes desde hace meses. Es una separación, pero no definitiva. No es que no se pueden ver… pueden convivir, comparten con los hijos, están juntos en Mar del Plata”, relató la periodista.

También se refirió al estado emocional del actor y al momento personal que atraviesa. “Él está triste por la situación, porque es una crisis… la crisis de los 50… y está haciendo terapia. Quiere ver qué puede mejorar él para que la relación pueda volver mejor. Él no quiere que se termine”, agregó Martino, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación.

Mientras tanto, la atención mediática sigue puesta en cada movimiento de la expareja. La foto compartida, las palabras de Arana y la ausencia de declaraciones directas de Susini construyen un escenario de cautela y reflexión. Lejos de los enfrentamientos públicos, la separación de Facundo y María se presenta como un proceso íntimo, marcado por el respeto mutuo y la prioridad de sostener la familia, incluso en medio de una crisis que todavía no parece tener un desenlace definitivo.

