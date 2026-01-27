La China Suárez se luce en Netflix con el estreno de la nueva temporada de su serie más popular
La serie En el barro vuelve a Netflix con su segunda temporada y la China Suárez será la gran protagonista junto con Ana Garibaldi y Verónica Llinás.
La China Suárez se luce en Netflix con el estreno de la nueva temporada de su serie más popular. (Foto: Archivo)
En febrero, En el barro: temporada 2 regresa al catálogo de Netflix con una historia que promete profundizar el universo carcelario femenino y elevar la tensión a un nuevo nivel. La serie creada por Sebastián Ortega vuelve a situarse entre los títulos más comentados con Ana Garibaldi, la China Suárez y Verónica Llinás al frente del elenco.
Gladys, "La Borges", (Ana Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás "tribus" mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo.
Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia "China" Suárez)- y la ayuda de las "embarradas" y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.
La China Suárez se suma a En el barro 2
La actriz interpreta a Nicole, uno de los personajes centrales de la historia. Su participación en En el Barro fue clave para atraer miradas desde el primer anuncio del spin-off. Su personaje es una prostituta vip que atiende exclusivamente a clientes millonarios
Protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, con Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez en el elenco principal. Completan el elenco Alejandra "Locomotora" Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca.
Además, la temporada contará con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado.
Los números de En el barro, la exitosa serie de Netflix
La primera temporada de En el barro se mantuvo durante cuatro semanas en elTop 10 global de series de habla no inglesa, ocupando el puesto #1 a nivel mundial durante sus dos primeras semanas. Tras su estreno en agosto de 2025, alcanzó 5.6 millones de visualizaciones en su primera semana y permaneció seis semanas en elTop 10 de Argentina, consolidándose como uno de los títulos argentinos más destacados del año en el servicio.
Ficha técnica de En el barro, temporada 2
Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios.
Una creación de Sebastián Ortega.
Elenco principal: Ana Garibaldi, Eugenia Suárez, Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez.
Participaciones especiales: Victorio D'Alessandro, Osmar Nuñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín.
Actor invitado: Gerardo Romano.
Y la actuación especial de Verónica Llinás.
Autores: Silvina Fredjkes, Omar Quiroga, Alejandro Quesada y Sebastián Ortega.
Tema musical original: María Becerra y XROSS.
Producción general: Johanna Westein y Rodrigo Paz.
Productor Ejecutivo: Pablo Culell.
Productores ejecutivos Telemundo: Javier Pons, Juan Ponce.
Directores: Alejandro Ciancio y Estela Cristiani.
Productor y Director General: Sebastián Ortega.
Detrás de este proyecto se encuentra NBCUniversal Telemundo Enterprises, quien lidera la industria mediática en la producción y distribución de contenido en español para los hispanos de Estados Unidos y audiencias del mundo entero. Por su parte, Underground Producciones es una productora líder en contenidos de ficción. Una división de NBCUniversal Telemundo Studios desde agosto del 2019, Underground ha sido reconocida con cinco Martín Fierro de Oro, además de decenas de Galardones nacionales e internacionales.
Adelanto de la segunda temporada de En el barro
Icardi obligó a la China Suárez hacer un insólito pedido a los productores de En el barro
Desde Intrusos (América TV), Paula Varela contó que la actriz le hizo un insólito pedido a la producción de la serie En el barro (producción de Sebastián Ortega para Netflix) sobre su participación en la segunda temporada, ficción que compitió anoche por su primera temporada.
la panelista del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares reveló que "la producción recibió un llamado de parte de la China Suárez pidiendo ver las escenas de sexo para compartirlas con Mauro Icardi porque quería que él las vea antes que salgan al aire".
Al tiempo, informó que "la producción se lo negó 100%". "Le negaron que ella pueda ver antes estas escenas, así que no sé cómo lo está tramitando con Mauro Icardi", sentenció.