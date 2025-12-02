Qué es la coqueluche y cómo se contagia la enfermedad que preocupa y ya causó 7 niños muertos

El Ministerio de Salud advirtió que las diferencias en las coberturas de vacunación explican en gran parte esta situación. Provincias como Tierra del Fuego, La Pampa, Jujuy, Neuquén, Mendoza y San Juan sostienen buenos niveles de inmunización, con esquemas actualizados.

En cambio, advirtieron que Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Corrientes, Misiones y Formosa registran valores bajos o intermedios, sobre todo en los refuerzos de cinco y once años. En embarazadas también se observan contrastes marcados.

Qué es la coqueluche y cómo se contagia

coqueluche

La coqueluche es una enfermedad infecciosa aguda y altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se transmite a través de las gotitas respiratorias que se eliminan al toser, hablar o estornudar. Afecta principalmente a niños pequeños, aunque puede presentarse en adolescentes y adultos.

El período de contagio es más elevado durante los primeros días de tos y puede extenderse hasta seis semanas si no se realiza tratamiento. Con antibióticos adecuados, la transmisibilidad se reduce a cinco días desde el inicio de la medicación. Los adolescentes y adultos, incluso con cuadros leves, pueden contagiar a lactantes, el grupo más vulnerable a las formas graves.

El período de incubación es asintomático y dura entre 5 y 21 días, con un promedio de una semana. La enfermedad atraviesa tres etapas: catarral, paroxística y convalecencia, y puede prolongarse durante varias semanas.

coqueluche

En la fase catarral, los síntomas se parecen a los de un resfrío común: fiebre leve, congestión nasal y tos seca, que suele empeorar por la noche.

En el período paroxístico, aparecen episodios de tos intensa e incontrolable, seguidos de una inspiración profunda que produce el característico “gallo”. Estos accesos pueden provocar vómitos, dificultad para respirar o desmayos, y en bebés menores de tres meses existe riesgo de apneas. Entre las complicaciones más frecuentes figuran neumonía, convulsiones, hemorragias, pérdida de peso y, en casos graves, daño neurológico por falta de oxígeno. En adolescentes y adultos pueden presentarse fracturas costales, síncope o neumonía secundaria.

La importancia de la vacunación

vacunacion-coqueluche

El Calendario Nacional de Vacunación contempla tres dosis durante los primeros seis meses de vida, a los 2, 4 y 6 meses, con refuerzos a los 15-18 meses, a los 5-6 años y a los 11 años.

Las embarazadas deben recibir una dosis de triple bacteriana acelular a partir de la semana 20 de gestación para proteger al bebé durante los primeros meses de vida, cuando todavía no puede recibir la vacuna.

El personal de salud que trabaja con niños pequeños también debe aplicarse un refuerzo cada cinco años.

Se estima que la eficacia de la vacunación, con al menos cuatro dosis, alcanza el 80 por ciento, especialmente frente a las formas graves. Las vacunas son gratuitas y están disponibles en todos los centros de salud del país.