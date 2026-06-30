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El dato clave que mantiene viva la esperanza de la familia de Lucas Gámez

El drama de una familia argentina continúa desarrollándose en medio de la destrucción provocada por los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela. En la zona de La Guaira, una de las áreas más golpeadas por el movimiento sísmico, los equipos de emergencia mantienen un operativo contrarreloj para encontrar a Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años que permanece desaparecido desde el colapso de un edificio.

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El dato clave que mantiene viva la esperanza de la familia de Lucas Gámez

El drama de una familia argentina continúa desarrollándose en medio de la destrucción provocada por los fuertes terremotos que afectaron a Venezuela. En la zona de La Guaira, una de las áreas más golpeadas por el movimiento sísmico, los equipos de emergencia mantienen un operativo contrarreloj para encontrar a Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años que permanece desaparecido desde el colapso de un edificio.

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La incertidumbre crece con el paso de las horas mientras sus familiares esperan una señal que confirme que el pequeño continúa con vida. Su padre, Marcos Gámez, sigue de cerca cada avance de los rescatistas y relató los momentos de desesperación que atraviesa desde que recibió la noticia de que la estructura donde estaba su hijo había cedido.

Según explicó, el inmueble se desplomó mientras Lucas se encontraba junto a familiares, y desde entonces las tareas de búsqueda no se detuvieron. Los equipos especializados trabajan entre enormes bloques de hormigón, hierros retorcidos y sectores de difícil acceso para intentar llegar a los posibles espacios donde podría encontrarse el niño.

Las labores de rescate avanzan con extrema precaución. Los especialistas utilizan grúas, maquinaria pesada, sensores y herramientas diseñadas para ingresar en zonas reducidas, ya que cualquier movimiento brusco sobre la estructura dañada podría generar nuevos derrumbes y poner en peligro tanto a los sobrevivientes como a los propios socorristas.

La prioridad del operativo es localizar espacios vacíos dentro del edificio colapsado, conocidos en el ámbito de rescate como “bolsas de vida”. Allí, en medio del caos de materiales destruidos, algunas personas pueden permanecer protegidas durante horas o incluso días después de un derrumbe.

La familia mantiene una esperanza firme, aunque la situación es cada vez más compleja. Marcos contó que atravesaron momentos de enorme tensión cuando recibieron información que parecía indicar un posible avance positivo en la búsqueda, pero luego esa expectativa terminó derrumbándose.

El padre de Lucas recordó que los rescatistas llegaron a trasladar a una persona en ambulancia bajo la posibilidad de que se tratara del menor, una noticia que generó una mezcla de alivio y desesperación. Sin embargo, minutos después llegó la confirmación más dolorosa: el hallazgo correspondía a un adulto.

Fue muy decepcionante”, expresó Marcos al describir ese momento en el que la familia volvió a quedar sumergida en la incertidumbre. La falsa alarma significó un duro golpe emocional para todos los allegados que siguen esperando una respuesta concreta.

A pesar de ese episodio, los equipos de emergencia continúan trabajando sin abandonar la búsqueda. Los especialistas internacionales que participan del operativo analizan cada rincón del edificio destruido para encontrar indicios que permitan ubicar al niño.

Marcos explicó además que la familia tiene una presunción sobre los últimos momentos en los que Lucas pudo haber intentado comunicarse. “Tenemos la idea de que hace dos días hizo la intención de comunicarse”, señaló, aunque aclaró que las condiciones dentro de los escombros podrían haber cambiado drásticamente.

El paso del tiempo se convirtió en uno de los principales enemigos del rescate. El calor, la falta de agua y la posibilidad de deshidratación complican cada minuto de espera, aunque los especialistas remarcan que existen casos en los que personas atrapadas logran sobrevivir durante períodos prolongados en situaciones extremas.

“Sabemos que por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado”, manifestó el padre, reflejando la preocupación de una familia que intenta sostener la esperanza mientras enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida.

En paralelo al trabajo de los rescatistas, familiares y amigos iniciaron una campaña de difusión en redes sociales para ampliar el alcance de la búsqueda. Miles de personas comenzaron a compartir mensajes con la imagen y los datos del niño, con la intención de que cualquier información pueda llegar rápidamente a quienes coordinan el operativo.

Marcos agradeció ese acompañamiento y destacó la importancia del apoyo recibido desde distintos lugares. “Una cosa es contarlo y otra cosa es verlo”, sostuvo al referirse al impacto de observar en persona la magnitud de la tragedia y las dimensiones del desastre.

La reconstrucción de los hechos también permitió conocer algunos detalles previos al derrumbe que ahora forman parte de la investigación sobre la ubicación del niño. Según relató su padre, Lucas se encontraba con sus tíos cuando ocurrió el terremoto.

Antes del colapso, la familia habría tenido que utilizar un ascensor determinado porque otro de los equipos del edificio presentaba problemas. Ese detalle, que en un primer momento parecía menor, ahora se convirtió en una pieza clave para intentar reconstruir el recorrido del menor dentro del inmueble.

“Sabemos que se bajaron en el tercer piso”, explicó Marcos, dejando abierta una serie de interrogantes que los especialistas intentan responder. La gran incógnita es qué ocurrió en los minutos posteriores: si Lucas logró ingresar al departamento ubicado en el segundo piso, si quedó atrapado en las escaleras internas o si se encontraba en una zona común cuando la estructura comenzó a ceder.

Cada posibilidad es analizada por los equipos técnicos que trabajan en el lugar. Los rescatistas estudian planos, revisan sectores dañados y buscan espacios donde una persona podría haber quedado protegida tras el derrumbe.

Mientras tanto, la familia permanece cerca del lugar del desastre, esperando cualquier novedad. La angustia aumenta con cada hora sin noticias, pero el operativo continúa activo y los especialistas mantienen el objetivo de encontrar al niño.

Las autoridades locales coordinan las tareas junto con grupos internacionales que aportaron experiencia en rescates urbanos de gran complejidad. La remoción de escombros se realiza de manera estratégica para evitar nuevos desprendimientos y preservar cualquier posibilidad de hallar sobrevivientes.

El caso de Lucas Gámez generó conmoción no solo en Venezuela, sino también en Argentina, donde familiares, conocidos y cientos de personas siguen la búsqueda con atención. La imagen del niño se multiplicó en redes sociales como símbolo de una espera desesperada y de una familia que se niega a perder la esperanza.

Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre el destino del menor. La única certeza es que los equipos continúan trabajando entre los restos del edificio y que cada minuto puede ser determinante.

La familia pide mantener la difusión y acompañar el operativo con prudencia, mientras esperan una noticia que pueda cambiarlo todo. En medio de un escenario marcado por la tragedia, la búsqueda de Lucas sigue adelante con una única misión: encontrarlo.

Entre toneladas de cemento, estructuras destruidas y un operativo que no se detiene, la esperanza permanece como el último refugio de quienes aguardan volver a abrazar al pequeño argentino desaparecido.

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