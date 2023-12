Qué hicieron Canosa y Yanina Latorre que le gastaron toda la plata a Majul

Fue a través de sus plataformas digitales, en particular en las historias de Instagram, donde Latorre y Canosa dejaron entrever su próxima aventura. "Buen día... Me voy temprano. Hoy me voy a Punta del Este con la gente de la radio. Vamos a presentar el parador de El Observador y a pasarla bien", anunció Latorre en una instantánea junto a su compañera de micrófono, despertando la curiosidad entre sus seguidores.

El entusiasmo era palpable en cada publicación. La angelita compartió imágenes del trayecto, revelando detalles del parador de la estación de radio de El Observador, el cual presentarían junto a otro referente y dueño de la emisora, Luis Majul. No escatimaron en mostrar la espectacular vista de playa que les daba la bienvenida a tierras uruguayas, marcando el inicio de una jornada que prometía emociones.

La naturalidad y la complicidad que caracterizan sus intervenciones radiofónicas parecían trasladarse a cada imagen compartida, dando una muestra de la espontaneidad que las ha catapultado en el mundo del entretenimiento.

La incursión de esta dupla dinámica en Punta del Este ha generado revuelo entre sus seguidores, quienes aguardan con expectación los pormenores de esta aventura radial en tierras uruguayas. Sin duda, la combinación de la frescura de Canosa y la picardía de Latorre promete dejar huella en esta nueva faceta fuera de los estudios de radio.