En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
CIENCIA

Qué pasaría si un meteorito como el de los dinosaurios cayera hoy

Un impacto como el que terminó con los dinosaurios es extremadamente improbable, pero no imposible. Cómo sería el escenario actual, qué efectos tendría sobre la vida y la tecnología, y qué dice la ciencia sobre la verdadera probabilidad de un evento de este tipo.

Qué pasaría si un meteorito como el de los dinosaurios cayera hoy

Cuando se habla de cataclismos espaciales, siempre volvemos al mismo capítulo: aquel enorme meteorito de unos 10 a 12 kilómetros de diámetro que cayó hace 66 millones de años en Yucatán y borró al 75% de las especies de la Tierra. Fue el evento que terminó con los dinosaurios no aviares y redefinió por completo la historia biológica del planeta.

Leé también Por qué cada tanto aparece una "señal extraterrestre" (y la ciencia la desmiente)
por que cada tanto aparece una senal extraterrestre (y la ciencia la desmiente)

La pregunta aparece sola: ¿qué pasaría si algo así ocurriera hoy? Y, como segunda instancia, ¿puede realmente volver a pasar?

La ciencia es clara. Sí, puede ocurrir. Pero las probabilidades reales son bajísimas: del orden de “una vez cada varias decenas de millones de años”. Aun así, pensar el escenario tiene valor, porque ayuda a entender cómo reaccionaría la civilización actual ante un impacto de esa escala.

Primero, lo esencial: un meteorito como ese no caería de sorpresa. Hoy existe un monitoreo constante de objetos cercanos a la Tierra y cualquier cuerpo de más de 1 km sería detectado años antes. Su trayectoria, velocidad e impacto potencial serían analizados por observatorios, agencias espaciales y movimientos científicos globales. Pero una cosa es saberlo y otra es frenarlo. Con la tecnología actual, desviar un objeto de 10 km simplemente no es posible.

El momento del impacto sería indescriptible. La energía liberada equivaldría a miles de millones de bombas atómicas. Un cráter de más de 150 kilómetros de diámetro, choque térmico instantáneo, incendios globales, fragmentos de roca ardiente atravesando la atmósfera como proyectiles. Cualquier cosa situada a cientos de kilómetros del punto de impacto quedaría volatilizada en segundos.

Luego llegaría el megatsunami, capaz de cruzar océanos enteros. Las ondas sísmicas activarían fallas, podrían desencadenar erupciones volcánicas y modificar abruptamente regiones enteras. Todo esto ocurriría en cuestión de horas.

Pero lo más devastador sería lo que vendría después. Igual que hace 66 millones de años, un impacto así levantaría una nube planetaria de polvo, ceniza y aerosoles que bloquearía la luz solar durante meses o años. La temperatura global bajaría entre 10 y 20 grados. Se frenaría la fotosíntesis. La agricultura colapsaría. El mundo tecnificado quedaría a prueba: pérdida de satélites, interrupciones masivas de comunicaciones, fallas en redes eléctricas y cadenas logísticas cortadas.

A diferencia del Cretácico, la humanidad tiene herramientas que los dinosaurios jamás tuvieron: bancos de semillas, redes de cooperación internacional, capacidad de almacenamiento energético, tecnología de supervivencia, transporte global, instituciones científicas. Todo eso haría que el impacto fuera devastador, sí, pero no necesariamente extintivo para nuestra especie. La civilización cambiaría por completo, pero la humanidad sobreviviría.

¿Sucederá pronto? Todo indica que no. La NASA y otras agencias espaciales tienen catalogados más del 95% de los objetos de gran tamaño que podrían chocar contra la Tierra. Ninguno representa una amenaza en los próximos siglos o milenios. Además, la misión DART —que logró desviar la órbita de un pequeño asteroide en 2022— demostró que la defensa planetaria ya no es teoría pura: es un campo en desarrollo.

¿Sería suficiente ante un monstruo de 10 km? No. Pero es un comienzo que las especies del pasado no tuvieron.

Pensar estos escenarios no es pesimismo; es perspectiva. La Tierra ha sido golpeada antes y lo será nuevamente… pero lo más probable es que no durante nuestra vida, ni la de nuestros descendientes cercanos. Mientras tanto, el monitoreo y la investigación continúan, porque comprender el cielo es también una forma de proteger el planeta.

El impacto que extinguió a los dinosaurios fue una tragedia ecológica sin precedentes. Si algo así ocurriera hoy, sería un golpe global, un trauma civilizatorio y un enorme desafío. Pero no el final. La ciencia y la preparación nos dan algo que los dinosaurios no tuvieron: posibilidades. Y, por ahora, todos los datos apuntan a lo mismo: el cielo está inquieto, sí… pero no tiene planes inmediatos de repetir aquella historia.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Última lluvia de estrellas del año: cómo, cuándo y desde dónde verla
Se estrena "Boda Sangrienta 2", la película: mirá el tráiler y cuándo llega a los cines
El clásico de chocolate que todos aman: cómo hacer marroc casero con pocos ingredientes

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar