La impensada respuesta de Adrián Suar a los picantes comentarios que Araceli González hizo sobre él

Qué dijo Toto Kirzner del conflicto de Adrián Suar y Araceli González

En las últimas horas, la historia entre Araceli González y Adrián Suar volvió a instalarse en el centro de la atención mediática. No se trata de un conflicto abierto, pero sí de palabras que reavivan la mirada de la actriz sobre su expareja y padre de su hijo, Tomás Kirzner.

Todo comenzó a tomar fuerza nuevamente con el regreso de Araceli a la pantalla de El Trece tras diez años de ausencia, esta vez para participar de una entrevista con Mario Pergolini. Un detalle que no pasó desapercibido: Suar sigue siendo productor del canal y tiene un rol clave en las decisiones de la señal. En ese marco, González se refirió a la relación con su ex en LAM (América TV). “Le dije todo lo que le tenía que decir. Con todo el mundo, divino; pero conmigo, no”, resumió la actriz.

En medio de la repercusión, Toto Kirzner, ya adulto y con una mirada formada sobre la situación, fue consultado sobre el tema. Lejos de esquivar la cuestión, se mostró sereno y reflexivo, dejando en claro cómo vive estas idas y vueltas mediáticas entre sus padres.

“No me genera nada. Es una cosa entre ellos y yo ocupo el rol del hijo. No me meto porque no me corresponde. Tengo una relación con mi mamá y con mi viejo. Ya se separaron hace mucho tiempo”, expresó, con una postura desapegada de ambos.

Agregó que la comunicación dentro de la familia siempre fue abierta y honesta: “Ellos fueron claros para hablar uno del otro, comprenden los medios y me lo transmitieron a mí. Estoy tranquilo porque saben lo que están haciendo”.

“Entiendo que puede ser algo a atender en terapia, es válido. A veces podés estar frustrado porque tus papás no están juntos, pero yo fui creciendo y, desde que soy muy chico, están separados. No me duele para nada”, reflexionó sobre cómo estos procesos afectan a muchos hijos, pero subrayó que no es su caso.

Y cerró con una frase que resume su posición frente a la historia de sus padres: “Confío en mis viejos. Son bastante cuerdos”.