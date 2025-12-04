El picante comentario de Augusto Tartúfoli que dejó expuesta a Sabrina Rojas y reavivó las sospechas de un nuevo amor

La conversación cerró con el comentario de Denise Dumas, que aportó humor a la situación: "Pero no va a presentar novio en la cena del programa, lo van a espantar".

¿Qué fuerte reclamo hizo Sabrina Rojas que dejó mal parado a Luciano Castro?

El enfrentamiento entre Sabrina Rojas y Luciano Castro volvió a quedar expuesto públicamente y sumó un nuevo episodio. En Pasó América (América TV) se comentó que el actor habría adquirido un terreno en Mar de Cobo con el objetivo de levantar allí una casa de verano junto a su actual pareja, Griselda Siciliani.

Al escuchar esa información, Rojas reaccionó sin rodeos y disparó: “Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo”. Visiblemente molesta, añadió: “Desde diciembre que lo estoy pidiendo. Siempre me responde que es un lujo y que no tiene plata ahora. Ojalá llegue el aire”.

La conductora dejó en claro que su enojo no era algo nuevo, sino que venía acumulándose desde hacía tiempo: “Tenía que largarlo, lo tenía que vomitar”. En ese momento, Augusto Tartúfoli intentó ponerle humor a la situación con un comentario: “Saquemos un canje”. Sin embargo, Sabrina se mantuvo firme y cerró: “Estoy en eso, gestionando, si la otra persona dice que es un lujo y que no puede, ¿qué voy a hacer?”.

Meses atrás, el periodista Luis Bremer ya había revelado detalles sobre el proyecto de Castro y Siciliani: “Ya tienen el terrero frente al mar, en Mar Chiquita, un lugar hermoso, en mayo juntaron el dinero, tengo entendido que pusieron la mitad cada, pero hay un problema; por una normativa que cambió, el municipio no les permite construir sobre su terreno”.