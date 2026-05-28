La emocionante reacción del reemplazo de Acuña tras ser convocado al Mundial 2026 con la Selección argentina

Para esta nueva edición de la Copa del Mundo, el entrenador mantuvo gran parte de la base campeona en Qatar 2022, aunque también decidió renovar algunas piezas y apostar por nuevos nombres. En total, hubo ocho incorporaciones respecto del plantel que levantó el título hace cuatro años.
Además de Medina, las caras nuevas de la lista son Juan Musso, Leonardo Balerdi, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José López. La convocatoria marca el inicio de una nueva ilusión para la Selección argentina, que buscará defender el título mundial conseguido en Qatar y volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol.
Los 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial
Arqueros
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
- Juan Musso (Atlético de Madrid)
Defensores
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
- Lisandro Martínez (Manchester United)
- Nicolás Otamendi (Benfica)
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
- Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
- Facundo Medina (Olympique de Marsella)
- Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
Volantes
- Leandro Paredes (Boca Juniors)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
- Enzo Fernández (Chelsea)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Giovani Lo Celso (Real Betis)
- Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)
Delanteros
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Nicolás Paz (Como 1907)
- Thiago Almada (Atlético de Madrid)
- Nicolás González (Atlético de Madrid)
- Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán)
- José Manuel López (Palmeiras)
- Julián Álvarez (Atlético de Madrid)