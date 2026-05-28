La emocionante reacción del reemplazo de Acuña tras ser convocado al Mundial 2026 con la Selección argentina

Facundo Medina fue una de las grandes sorpresas de la lista que presentó Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026.

"No dejen de soñar nunca"

“No dejen de soñar nunca”, escribió Facundo Medina tras conocer la convocatoria de Lionel Scaloni. (Foto: Reuters).

Lionel Scaloni dio a conocer este lunes la lista definitiva de 26 futbolistas convocados para representar a la Selección argentina en el Mundial 2026 y una de las mayores sorpresas fue la inclusión de Facundo Medina. El defensor, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Europa, reaccionó con emoción en sus redes sociales tras recibir la noticia.

No dejen de soñar nunca, por favor”, escribió el exjugador surgido de River en una historia de Instagram. El mensaje estuvo acompañado por una tierna foto de su infancia y varios emojis de la bandera argentina, en una publicación que rápidamente recibió cientos de mensajes de apoyo y felicitaciones.

La convocatoria tuvo además un condimento especial para Medina, ya que coincidió con el día de su cumpleaños número 27. El defensor formado en las inferiores del club de Núñez pasó también por Talleres de Córdoba antes de consolidarse en el fútbol europeo con la camiseta del Lens de Francia. Luego de destacarse en la Ligue 1, dio el salto al Olympique de Marsella, donde terminó de afianzarse en la dupla central junto a Leonardo Balerdi, y captar definitivamente la atención del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Para esta nueva edición de la Copa del Mundo, el entrenador mantuvo gran parte de la base campeona en Qatar 2022, aunque también decidió renovar algunas piezas y apostar por nuevos nombres. En total, hubo ocho incorporaciones respecto del plantel que levantó el título hace cuatro años.

Además de Medina, las caras nuevas de la lista son Juan Musso, Leonardo Balerdi, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José López. La convocatoria marca el inicio de una nueva ilusión para la Selección argentina, que buscará defender el título mundial conseguido en Qatar y volver a ser protagonista en la máxima cita del fútbol.

Los 26 convocados de la Selección argentina para el Mundial

Arqueros

  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores

  • Gonzalo Montiel (River Plate)
  • Nahuel Molina (Atlético de Madrid)
  • Lisandro Martínez (Manchester United)
  • Nicolás Otamendi (Benfica)
  • Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
  • Cristian Romero (Tottenham Hotspur)
  • Facundo Medina (Olympique de Marsella)
  • Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Volantes

  • Leandro Paredes (Boca Juniors)
  • Rodrigo De Paul (Inter Miami)
  • Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
  • Enzo Fernández (Chelsea)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Giovani Lo Celso (Real Betis)
  • Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)

Delanteros

  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Nicolás Paz (Como 1907)
  • Thiago Almada (Atlético de Madrid)
  • Nicolás González (Atlético de Madrid)
  • Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)
  • Lautaro Martínez (Inter de Milán)
  • José Manuel López (Palmeiras)
  • Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

