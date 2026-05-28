La contundente respuesta de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que ganó Wanda Nara: "Fue un arreglo"

Y agregó: "Sí, porque ella misma se sorprendió, dijo que tenía el discurso preparado para otro premio, así fue, ¿no?".

Por último, llegó la pregunta más directa: "¿Quién debería haber ganado el premio del Martín Fierro a la Mejor conductora este año?". Y Mirtha respondió con seguridad: "Mirtha", reafirmando su lugar en la televisión con la firmeza de quien sabe lo que representa.

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Qué dijo Esteban Mirol sobre Wanda Nara como conductora

En Sálvese quien pueda (América TV), Esteban Mirol volvió sobre su experiencia en MasterChef Celebrity y no dudó en lanzar comentarios filosos contra Wanda Nara, quien condujo el reality gastronómico.

"Chicos, entiendan esto: Wanda Nara es la peor conductora de televisión, pero es la mejor productora de televisión. ¿Quién produce Masterchef?", disparó Mirol, generando sorpresa inmediata entre los presentes.

La primera en reaccionar fue Majo Martino, que señaló la contradicción: "Totalmente de acuerdo, pero ganó el Martín Fierro como Mejor conductora".

Lejos de suavizar su postura, Mirol insistió: "Le tendrían que haber dado como Mejor productora, se equivocaron, muchachos. Wanda es productora, ella armó, ella sabía que venía Maxi (López), para qué venía, que después iban a hacer la novela, que van a hacer lo otro. Por eso jamás lo iban a echar, por más que Maxi hiciera la peor milanesa del mundo".