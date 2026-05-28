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La contundente respuesta de Mirtha Legrand sobre el Martín Fierro que ganó Wanda Nara: "Fue un arreglo"

Mirtha Legrand habló en Sálvese quien pueda sobre el Martín Fierro que recibió Wanda Nara y dejó frases picantes.

28 may 2026, 23:14
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mirtha legrand y wanda nara
mirtha legrand y wanda nara

En Sálvese quien pueda (América TV), Mirtha Legrand se refirió con sinceridad al premio que obtuvo Wanda Nara en los Martín Fierro como Mejor conductora. La diva de los almuerzos habló sin vueltas sobre la polémica que se generó en torno a esa terna.

"Se armó una polémica en los Martín Fierro que fueron hace poco que la sacaron a usted de la terna para conducción femenina para que se le puedan dar a Wanda", le comentó un cronista.

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Con su estilo característico, Mirtha respondió con humor: "Nunca lo entendí, estar en esa terna con dos periodistas excelentes pero de noticieros. No es mi estilo, no es lo mío. Pero bueno, no sé qué explicación me dieron, pero no lo gané, chicos".

La conversación avanzó hacia la figura de Wanda y la conductora fue tajante. "¿Le parece que Wanda fue la Mejor conductora del año pasado?", le preguntaron. A lo que Mirtha disparó: "No sé, mirá, eso fue un arreglo que algún día sabremos qué pasó".

Y agregó: "Sí, porque ella misma se sorprendió, dijo que tenía el discurso preparado para otro premio, así fue, ¿no?".

Por último, llegó la pregunta más directa: "¿Quién debería haber ganado el premio del Martín Fierro a la Mejor conductora este año?". Y Mirtha respondió con seguridad: "Mirtha", reafirmando su lugar en la televisión con la firmeza de quien sabe lo que representa.

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Qué dijo Esteban Mirol sobre Wanda Nara como conductora

En Sálvese quien pueda (América TV), Esteban Mirol volvió sobre su experiencia en MasterChef Celebrity y no dudó en lanzar comentarios filosos contra Wanda Nara, quien condujo el reality gastronómico.

"Chicos, entiendan esto: Wanda Nara es la peor conductora de televisión, pero es la mejor productora de televisión. ¿Quién produce Masterchef?", disparó Mirol, generando sorpresa inmediata entre los presentes.

La primera en reaccionar fue Majo Martino, que señaló la contradicción: "Totalmente de acuerdo, pero ganó el Martín Fierro como Mejor conductora".

Lejos de suavizar su postura, Mirol insistió: "Le tendrían que haber dado como Mejor productora, se equivocaron, muchachos. Wanda es productora, ella armó, ella sabía que venía Maxi (López), para qué venía, que después iban a hacer la novela, que van a hacer lo otro. Por eso jamás lo iban a echar, por más que Maxi hiciera la peor milanesa del mundo".

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