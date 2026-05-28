Carmiña Masi sufrió un ataque de pánico en vivo y asustó a todos: el video

En el estudio coincidieron en que un ataque de pánico no es algo menor y remarcaron la importancia de tomar con seriedad este tipo de episodios, más aún cuando se desarrollan en un contexto de presión constante, críticas en redes sociales y una fuerte carga emocional.

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Qué dijo Santiago del Moro de Carmiña Masi

La polémica alrededor de Mavinga y Carmiña Masi sigue creciendo y en las últimas horas sumó la palabra de Santiago del Moro, quien decidió referirse al tema en su programa radial de La 100 luego de la enorme repercusión que tuvo la eliminación definitiva de la periodista paraguaya de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe).

El conductor habló sobre el detrás de escena de toda la situación y explicó cómo fue el proceso para que la periodista paraguaya pudiera tener la posibilidad de regresar al reality, algo que —según contó— requirió extensas negociaciones y reuniones con los responsables del formato.

“Para que Carmiña pudiera llegar al repechaje hubo muchas reuniones previas con los dueños del formato. Esa producción que se señala tanto trabajó mucho tiempo para que pudiera participar. No llegó con los votos y, por eso, Gran Hermano tomó la decisión de que pudiera entrar si Mavinga la perdonaba. Todos queríamos que volviera a la casa, se merecía una revancha. ¿Quién no quería? Pero bueno, por los votos del público no llegó ”, reveló.

La controversia se intensificó luego de que Carmiña realizara una serie de explosivos posteos en redes sociales, donde apuntó directamente contra la producción de Telefe por cómo se manejó la situación. Según manifestó, se sintió expuesta públicamente y cuestionó que la decisión final quedara en manos de Mavinga, participante con quien había protagonizado el fuerte conflicto que derivó en su expulsión semanas atrás.

Por otra parte, la periodista paraguaya aseguró que todavía existiría dinero pendiente de pago por parte de la producción, una acusación que rápidamente generó debate entre los seguidores del reality.

Sobre ese punto, el conductor también salió a aclarar cómo funciona el sistema de pagos para los participantes extranjeros: “Carmiña, cuando dice que no cobró todavía, pasa que ellos, cuando vienen a trabajar desde afuera, tienen que abrirse una cuenta en el país. Eso les sucede a todos los que vienen de otro país: tienen que abrirse una cuenta para que puedan depositarle. Eso, por ahí, tarda o no lo hacen ”.

“Otra cosa que se dijo: la fortuna que se le pagaba a Andrea del Boca por día no existe, no está esa plata. El canal no dispone de ese presupuesto, no existe. Es muy obsceno ”, desmintió el conductor sobre otra de las versiones que comenzaron a circular en medio del escándalo y que hablaban de cifras millonarias pagadas a la figura del reality.