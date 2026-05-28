Wanda Nara apuntó con todo contra su exempleada y lanzó una insólita acusación: "Me robó..."

En LAM (América TV), Pilar Smith habló con Wanda Nara tras la denuncia de su exempleada, Luli Oliver, quien la acusó de falta de pagos. La empresaria no esquivó el tema y respondió con dureza.
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Wanda Nara rompió el silencio y apuntó contra su exempleada Luli Oliver. ¡Enterate!
En LAM (América TV), Pilar Smith habló con Wanda Nara tras la denuncia de su exempleada, Luli Oliver, quien la acusó de falta de pagos. La empresaria no esquivó el tema y respondió con dureza.
"La deuda es de Mauro. Ni idea. Él pagaba eso. Y esta chica me robó, que agradezca que no la denuncié. El banco me notificó la tarjeta duplicada mía por ella, con compras de muebles a su departamento nuevo", escribió Nara.
En otro tramo de los mensajes, Wanda recordó episodios que la vinculan con Oliver y volvió a señalar a su exmarido: "Mauro dejó deudas en todos lados. El contador le hizo la liquidación y ella pidió diez veces más. Por eso estamos en juicio. Porque siempre ayudo y dono. Pero a esta chorra, que encima ni guardó privacidad de lo que era su trabajo. No le voy a pagar más de lo que corresponda. Una noche bajé al garage y tampoco estaba mi auto".
La conductora de MasterChef Celebrity sumó más ejemplos de lo que considera irregularidades: "Le tuvieron pedir que no se lo lleve para irse de joda. Y así, Pili, mil cosas. Nos robó arándanos, nueces y almendras". En medio del debate, una de las panelistas acotó: "No, está carísimo. Tremendo".
El conflicto también alcanzó a las hijas de Wanda, ya que Oliver habría dejado sin resolver una cuota de una actividad que las chicas ya no realizaban.
"Entonces acá se juntan dos cosas en este mensaje de Wanda: las deudas de Mauro y que esta chica no hizo bien su trabajo", resumió Smith al leer los chats.
La exempleada de Wanda Nara, Luli Oliver, volvió a lanzar fuertes acusaciones contra la empresaria. En esta oportunidad, aseguró que jamás se le habrían liquidado ciertos pagos pendientes y, además, expuso una situación inesperada que le habría quedado a su cargo en relación con trámites vinculados a las hijas de Wanda.
En sus redes sociales, Oliver denunció la supuesta falta de cancelación de las cuotas de patín de las chicas en River Plate, institución donde practicaban ese deporte. Según relató, la deuda acumulada impediría incluso el ingreso al estadio. Como apoderada en el colegio y en el club, explicó que su cuenta estaría bloqueada y no podría usarla para acceder a actividades: "Tengo que usarla antes del sábado. Son 1.055.430 pesos".
La joven compartió capturas de chats en los que le advertía a Wanda sobre el problema y cómo la afectaba directamente: "¿Qué se hace si le escribí a ella, su contador, abogada, amiga y empleadas por las buenas y nada?". También mostró las cuotas atrasadas y un mensaje recibido donde le informaban que solo podría cambiar de titular esa deuda. "¿Quién le avisa a River que yo estoy esperando hace 365 días y nada?", expresó, y sumó: "Mortal, tengo deudas de hijos ajenos".
Cabe recordar que este conflicto ya había sido mencionado tiempo atrás por el periodista Santiago Sposato, quien aportó detalles sobre las tensiones y puso el foco en los supuestos inconvenientes relacionados con pagos y responsabilidades administrativas.