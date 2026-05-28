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Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en el AMBA: ¿sigue la niebla?

Las condiciones para la zona metropolitana de Buenos Aires podrían traer algunas lluvias dispersas y frío. En qué zonas hay alertas.

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Con la niebla como protagonista. (Foto: archivo).

Con la niebla como protagonista. (Foto: archivo).

La niebla que cubre gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde hace semanas seguirá siendo protagonista durante los próximos días. Según los pronósticos meteorológicos, el fenómeno persistirá debido a un bloqueo atmosférico que impide cambios significativos en las condiciones del tiempo y mantiene elevados niveles de humedad sobre la región.

Leé también Alerta por ola de frío polar en Argentina: cómo estará el clima durante el resto del fin de semana largo
Alerta por frío en Buenos Aires y varias provincias. (Foto: archivo)

La Ciudad de Buenos Aires y gran parte de la provincia continuarán registrando mañanas frías, húmedas y con visibilidad reducida, una situación que también favorece la presencia de lloviznas aisladas y superficies mojadas al amanecer, incluso sin lluvias de importancia.

De acuerdo con los especialistas, la estabilidad atmosférica instalada sobre el centro del país impide el ingreso de sistemas que puedan renovar la masa de aire. Como consecuencia, la humedad permanece atrapada en las capas bajas de la atmósfera y favorece la formación de bancos de niebla y nubosidad persistente.

Las zonas cercanas al Río de la Plata son las más propensas a registrar este fenómeno, aunque también se extiende a amplios sectores de la provincia de Buenos Aires y otras áreas del centro-este argentino.

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Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante el fin de semana

El pronóstico anticipa un fin de semana con condiciones muy similares a las observadas durante los últimos días. Para el viernes se espera una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 16, con cielo mayormente nublado y elevada humedad.

El sábado continuará el ambiente fresco, con una máxima de 17 grados y una mínima de 11, mientras que el domingo la temperatura ascenderá levemente hasta los 18 grados, aunque persistirán las nubes y la posibilidad de nieblas durante las primeras horas del día.

Los momentos de sol serán escasos y, en caso de aparecer, podrían favorecer una recuperación térmica más rápida durante la tarde.

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Lluvia y frío. (Foto: archivo)

Lluvia y frío. (Foto: archivo)

Cuándo volverá a sentirse más el frío

El comienzo de la próxima semana traerá un descenso más marcado de las temperaturas. Los pronósticos indican máximas cercanas a los 15 grados y mínimas que podrían bajar hasta los 9 grados en el AMBA.

Sin embargo, por el momento no se prevén ingresos de aire polar extremos ni heladas generalizadas, ya que la abundante nubosidad y la humedad actúan como un freno al enfriamiento nocturno.

Alertas por tormentas y granizo en el norte argentino

Mientras el centro del país permanece bajo condiciones estables, el panorama es muy diferente en el norte argentino.

Las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones concentran las mayores probabilidades de lluvias y tormentas fuertes. Los modelos meteorológicos prevén acumulados significativos y existe la posibilidad de ráfagas intensas y caída de granizo.

Por este motivo, se mantienen alertas amarillas por tormentas en distintos sectores de la región, donde podrían registrarse fenómenos localmente intensos durante las próximas jornadas.

Lluvias y alertas en la Patagonia

La Patagonia también atraviesa un escenario de inestabilidad, especialmente en las zonas cordilleranas. Las áreas de montaña del sur de Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut continúan bajo alerta por lluvias persistentes, producto del ingreso de sistemas de baja presión provenientes del océano Pacífico.

Los mayores acumulados se esperan en la cordillera, mientras que el llano patagónico permanece parcialmente protegido por un sistema de altas presiones ubicado sobre el Atlántico.

No obstante, los especialistas anticipan que hacia el domingo podría producirse un cambio de condiciones con el avance de un nuevo sistema frontal, capaz de extender las lluvias hacia otras regiones de la Patagonia y aumentar la inestabilidad durante el inicio de la próxima semana.

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