Cómo estará el tiempo durante el fin de semana en el AMBA: ¿sigue la niebla?

Embed #ALERTA | Vuelve a generarse #Niebla sobre Buenos Aires y Uruguay, en una situación bastante persistente. Hoy #CABA logró ver el sol, pero no así la costa Bonaerense.



Esta situación se mantiene al menos 48 horas más, con demoras en vuelos y autopistas. Tengan precaución ! pic.twitter.com/r3slIqvnxy — Clima MeteoFedex ⛈ (@MeteoFedex) May 26, 2026

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante el fin de semana

El pronóstico anticipa un fin de semana con condiciones muy similares a las observadas durante los últimos días. Para el viernes se espera una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 16, con cielo mayormente nublado y elevada humedad.

El sábado continuará el ambiente fresco, con una máxima de 17 grados y una mínima de 11, mientras que el domingo la temperatura ascenderá levemente hasta los 18 grados, aunque persistirán las nubes y la posibilidad de nieblas durante las primeras horas del día.

Los momentos de sol serán escasos y, en caso de aparecer, podrían favorecer una recuperación térmica más rápida durante la tarde.

lluvia (2).png Lluvia y frío. (Foto: archivo)

Cuándo volverá a sentirse más el frío

El comienzo de la próxima semana traerá un descenso más marcado de las temperaturas. Los pronósticos indican máximas cercanas a los 15 grados y mínimas que podrían bajar hasta los 9 grados en el AMBA.

Sin embargo, por el momento no se prevén ingresos de aire polar extremos ni heladas generalizadas, ya que la abundante nubosidad y la humedad actúan como un freno al enfriamiento nocturno.

Alertas por tormentas y granizo en el norte argentino

Mientras el centro del país permanece bajo condiciones estables, el panorama es muy diferente en el norte argentino.

Las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones concentran las mayores probabilidades de lluvias y tormentas fuertes. Los modelos meteorológicos prevén acumulados significativos y existe la posibilidad de ráfagas intensas y caída de granizo.

Por este motivo, se mantienen alertas amarillas por tormentas en distintos sectores de la región, donde podrían registrarse fenómenos localmente intensos durante las próximas jornadas.

Lluvias y alertas en la Patagonia

La Patagonia también atraviesa un escenario de inestabilidad, especialmente en las zonas cordilleranas. Las áreas de montaña del sur de Neuquén, Río Negro y el norte de Chubut continúan bajo alerta por lluvias persistentes, producto del ingreso de sistemas de baja presión provenientes del océano Pacífico.

Los mayores acumulados se esperan en la cordillera, mientras que el llano patagónico permanece parcialmente protegido por un sistema de altas presiones ubicado sobre el Atlántico.

No obstante, los especialistas anticipan que hacia el domingo podría producirse un cambio de condiciones con el avance de un nuevo sistema frontal, capaz de extender las lluvias hacia otras regiones de la Patagonia y aumentar la inestabilidad durante el inicio de la próxima semana.