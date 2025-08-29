Nueva medida del BCRA para contener la compra de dólares por parte de los bancos

Significa que este viernes no pueden comprar más dólares de los que tenían el jueves: no pueden elevar su posición en el dólar denominado "spot". Por lo tanto, deberán esperar al lunes 1° de septiembre para volver a comprar. Y en ese momento, deberán tener la misma cantidad que el jueves 28 de octubre. O también menos, ya que la medida permite, en cambio, que los bancos se desprendan de dólares.

Un dato importante: el último día del mes es el que se fija el valor de los contratos a futuro, en este caso, de agosto, donde el BCRA intervino fuerte. Así, el gobierno - pese a la proclamada independencia del Banco Central - toma otra medida para intentar frenar la escalada del dólar.

¿Un día hace la diferencia?

Como ya mencionamos, el último día hábil del mes para las operaciones financieras, se toma como base para pactar el dólar futuro. Por ejemplo, el 31 de julio cerró a 1.374 pesos. Sin embargo, el día anterior, la cotización era más baja, en los $1.215 por dólar al valor del BNA. Esa diferencia de solo 0,169 pesos, en millones de nuestra moneda, representa una cantidad importante de dólares que se pacta en los mercados futuros. Se busca así que la base para ese cálculo sea menor. Aunque si esto perdura, es fácil suponer que esa "maniobra" con las cotizaciones, se adelantará un día.

Lo concreto es que el BCRA también quiere impedir que en 24 horas, se pueda acceder a muchas más divisas por parte de los bancos, aprovechando el "corte" por el cambio de mes. Un ejemplo fácil para comprender el objetivo. Cuando el gobierno kirchnerista ponía topes de 200 dólares por mes de compra a los ciudadanos, o extracciones en cajeros en el exterior, había una manera de hacerse del doble. Sacando o comprando, 200 el último día del mes y de nuevo en el primero del mes siguiente.

Esto, a partir de ahora, queda vedado para los bancos.