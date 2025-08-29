En vivo Radio La Red
Santa Rosa de Lima: por qué se la celebra el 30 de agosto y qué oración se hace para pedir su protección

Santa Rosa de Lima fue la primera santa nacida en el continente americano y es venerada por su vida de oración, austeridad y servicio a los más necesitados. Aunque la Iglesia universal la recuerda el 23 de agosto, en países como Argentina y Perú su festividad se celebra el 30 de agosto, una tradición que se mantiene desde tiempos coloniales.

Santa Rosa de Lima, la primera santa nacida en el continente americano, es una figura de profunda devoción en muchos países latinoamericanos. Aunque falleció el 24 de agosto de 1617 y la Iglesia universal celebra su festividad el 23 de agosto, en lugares como Argentina, Perú y otros países de la región la conmemoran tradicionalmente el 30 de agosto. Esta fecha, establecida desde la época colonial, facilitó la organización de las celebraciones y se mantiene como un día de especial significado para sus devotos.

Isabel Flores de Oliva, nacida el 20 de abril de 1586 en la Ciudad de los Reyes (hoy Lima, Perú), fue llamada desde pequeña “Rosa” por la belleza de su rostro. Según relatan las crónicas de la época, una nodriza que la cuidaba quedó tan impresionada por la suavidad y color de su piel (de tez blanca y mejillas sonrosada) que exclamó que parecía una rosa. El apodo se volvió habitual en su entorno familiar y, años más tarde, fue confirmado oficialmente por el arzobispo Toribio de Mogrovejo durante el sacramento de la Confirmación.

Inspirada desde muy joven por un ferviente amor a Dios, hizo voto de virginidad y consagró su vida a la fe. Ingresó en la Tercera Orden de Santo Domingo, buscando vivir como laica consagrada, en oración, penitencia y entrega total al servicio de los demás. Su espiritualidad profunda se manifestó en un estilo de vida austero: dormía sobre tablas, ayunaba con frecuencia, usaba cilicios y evitaba cualquier forma de vanidad.

A lo largo de su vida, Rosa se dedicó especialmente a cuidar enfermos, consolar a los pobres y orar intensamente por la conversión de los pecadores, en particular por los pueblos originarios, hacia quienes sentía un profundo amor. Su casa familiar llegó a tener un pequeño huerto donde pasaba largas horas cultivando flores y orando en una ermita construida por ella misma.

Su muerte, el 24 de agosto de 1617, con solo 31 años, conmovió a toda la ciudad de Lima. Recibió honores extraordinarios para una mujer de su época: su ataúd fue llevado en procesión por autoridades eclesiásticas, funcionarios reales y miembros de distintas órdenes religiosas. Fue beatificada en 1668 y canonizada en 1671 por el Papa Clemente X, convirtiéndose en la primera santa del continente americano. Su cuerpo se venera en la Basílica del Rosario, dentro del convento de Santo Domingo en Lima.

Santa Rosa es patrona del Perú, de América Latina y de Filipinas, así como de los jardineros y floristas. Hasta el día de hoy, su figura sigue siendo un símbolo de entrega, humildad y amor a Dios.

Oración a Santa Rosa de Lima para pedir su protección

Entre sus devotos, es común pedir su intercesión para protección, salud y guía espiritual. Una oración especialmente difundida por ACI Prensa reza:

Gloriosa Santa Rosa de Lima,

tú que supiste lo que es amar

a Jesús con un corazón tan fino

y generoso, enséñanos tus grandes

virtudes para que, siguiendo tu ejemplo,

podamos gozar de tu protección

en la tierra y de tu compañía en el cielo.

Amén.

