Santa Rosa de Lima: por qué se la celebra el 30 de agosto y qué oración se hace para pedir su protección

Su muerte, el 24 de agosto de 1617, con solo 31 años, conmovió a toda la ciudad de Lima. Recibió honores extraordinarios para una mujer de su época: su ataúd fue llevado en procesión por autoridades eclesiásticas, funcionarios reales y miembros de distintas órdenes religiosas. Fue beatificada en 1668 y canonizada en 1671 por el Papa Clemente X, convirtiéndose en la primera santa del continente americano. Su cuerpo se venera en la Basílica del Rosario, dentro del convento de Santo Domingo en Lima.

Santa Rosa es patrona del Perú, de América Latina y de Filipinas, así como de los jardineros y floristas. Hasta el día de hoy, su figura sigue siendo un símbolo de entrega, humildad y amor a Dios.

Oración a Santa Rosa de Lima para pedir su protección

Entre sus devotos, es común pedir su intercesión para protección, salud y guía espiritual. Una oración especialmente difundida por ACI Prensa reza:

Gloriosa Santa Rosa de Lima,

tú que supiste lo que es amar

a Jesús con un corazón tan fino

y generoso, enséñanos tus grandes

virtudes para que, siguiendo tu ejemplo,

podamos gozar de tu protección

en la tierra y de tu compañía en el cielo.

Amén.