"Demasiado grande": la opinión lapidaria de Briatore sobre el rendimiento de Franco Colapinto en Alpine

Como cada viernes de Gran Premio, los directores de equipo enfrentaron a la prensa antes del inicio de la actividad oficial. Esta vez fue en Zandvoort, donde se disputa la 15ª fecha del calendario 2025. el Gran Premio de Países Bajos. Entre los protagonistas estuvo Flavio Briatore, que vivió una conferencia especial: fue la última en ese rol, ya que el lunes será reemplazado por Steve Nielsen al frente de Alpine, puesto que el italiano ejercía interinamente tras la salida abrupta de Oliver Oakes en Miami.