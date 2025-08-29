"Demasiado grande": la opinión lapidaria de Briatore sobre el rendimiento de Franco Colapinto en Alpine

El italiano Evitó dar definiciones sobre la continuidad del argentino, pero al retirarse dejó una frase que sonó a respaldo interno: “Tenemos a nuestros propios pilotos”.

En la charla también reveló que mantuvo negociaciones con Valtteri Bottas para sumarlo a Alpine, aunque finalmente el finés firmó con Cadillac, donde compartirá equipo con Checo Pérez desde 2026. “Hablamos con Bottas antes de que se uniera a Cadillac. Quizás, en cierto modo, hasta ayudamos a que tomara esa decisión”, señaló.

Por último, el italiano desechó la posibilidad de que Christian Horner se sume a la escudería francesa. “No está en nuestro radar”, aseguró, bajando el tono a los rumores que lo vinculaban al exdirector de Red Bull.

De esta manera, Briatore se despidió de la sala de prensa de la Fórmula 1, dejando abiertas incógnitas sobre el futuro de Colapinto y sobre la estrategia de Alpine para la próxima temporada.