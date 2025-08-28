En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
WhatsApp
emoji
TECNOLOGÍA

Qué significa el emoji de las manos levantadas en WhatsApp y cómo se debe usar correctamente

El emoji de las manos levantadas en WhatsApp esconde un significado especial ligado a la celebración, la alegría y la fe.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Qué significa el emoji de las manos levantadas en WhatsApp y cómo se debe usar correctamente.

Qué significa el emoji de las manos levantadas en WhatsApp y cómo se debe usar correctamente.

El emoji de las manos levantadas en WhatsApp es uno de los más usados en la plataforma, aunque no todos conocen su verdadero origen y significado. Desde conversaciones informales hasta contextos religiosos, este ícono digital se transformó en un símbolo universal que expresa emociones positivas, celebración y fe.

Leé también Qué significa el emoji de la cara al revés en WhatsApp y cómo se debe usar correctamente
Qué significa el emoji de la cara al revés en WhatsApp y cómo se debe usar correctamente.

WhatsApp y la revolución de los emojis

WhatsApp cambió para siempre la manera en que las personas se comunican. Lo que antes eran simples mensajes de texto se convirtió en audios, stickers, GIFs y, por supuesto, emojis. Estos pequeños íconos no solo agilizan las conversaciones, sino que también transmiten sentimientos y estados de ánimo de forma inmediata.

Entre todos ellos, las manos levantadas se posicionan como un clásico en los chats. Muchos lo usan sin detenerse a pensar en lo que realmente transmite, y es allí donde aparece la curiosidad: ¿qué significa exactamente este gesto digital?

Emoji de las manos levantadas

Qué significa el emoji de las manos levantadas en WhatsApp

Según Emojipedia, la enciclopedia digital que documenta cada símbolo, este ícono se llama en inglés Raising Hands. Se representa con dos brazos alzados hacia arriba, generalmente acompañados de movimiento o destellos.

Su significado principal está asociado a la celebración: se usa para expresar felicidad, entusiasmo o éxito, tanto propio como ajeno. Quien lo envía suele querer transmitir un "¡lo logramos!" o un "¡qué alegría!" de manera gráfica y rápida.

En Japón, el sentido se amplía: se utiliza como equivalente de la expresión “Banzai”, un grito de júbilo colectivo que acompaña momentos de triunfo o satisfacción personal. Este matiz cultural lo vincula no solo a la diversión, sino también a la tradición.

El emoji de las manos levantadas

Emoji de las manos levantadas: un símbolo ligado a la fe

Además de la celebración, el emoji de las manos levantadas también está vinculado a la espiritualidad. Muchos usuarios lo emplean para expresar gratitud, rezos o conexión con la fe, especialmente en conversaciones relacionadas con temas religiosos.

De este modo, el mismo ícono puede interpretarse como una señal de júbilo en un chat con amigos o como un gesto de adoración en un contexto espiritual.

Cómo se usa el emoji de las manos levantadas en WhatsApp

El uso del emoji de las manos levantadas en WhatsApp suele responder a situaciones concretas:

  • Cuando alguien logra un objetivo importante y sus amigos lo celebran en grupo.
  • En contextos festivos, como cumpleaños, ascensos laborales o buenas noticias.
  • Para acompañar mensajes de agradecimiento.
  • En expresiones de fe o espiritualidad.

Su versatilidad lo convierte en uno de los símbolos más dinámicos del catálogo de WhatsApp.

Emoji de las manos levantadas en WhatsApp

Emoji de las manos levantadas: un ícono que seguirá creciendo

La popularidad del emoji de las manos levantadas seguirá en aumento. Su universalidad lo mantiene vigente tanto en contextos festivos como en conversaciones cotidianas. En un mundo donde los mensajes escritos suelen ser breves y veloces, este símbolo logra transmitir lo que muchas veces cuesta expresar con palabras.

WhatsApp y la seguridad: lo que debés saber

Más allá del significado de los emojis, WhatsApp también enfrenta desafíos relacionados con la seguridad de sus usuarios. Uno de los métodos más frecuentes para robar cuentas es a través del buzón de voz.

Los hackers utilizan fallas en la verificación de la cuenta, donde WhatsApp envía un código de seis dígitos por SMS o llamada. Si el buzón de voz no está protegido, un tercero puede acceder al código y tomar control de la cuenta.

Este tipo de ataques demuestra que, así como los emojis fortalecen la comunicación emocional, los usuarios también deben fortalecer su seguridad digital con contraseñas seguras y la verificación en dos pasos.

Emojis WhatsApp.jpg

Qué dicen los especialistas en comunicación digital

Expertos en semiótica digital advierten que el uso incorrecto de emojis no solo genera confusión, sino que puede afectar la percepción del mensaje. Según afirman, los íconos se convirtieron en “el nuevo lenguaje emocional” de internet, y por eso resulta clave conocer sus matices.

En el caso de la cara derretida, la recomendación es clara: usarlo cuando se quiere remarcar un tono irónico o cuando se quiere expresar agotamiento extremo, pero evitarlo en mensajes laborales o institucionales donde puede malinterpretarse.

Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
WhatsApp emoji
Notas relacionadas
Qué significa el emoji del diablo rojo en WhatsApp y cómo se debe usar correctamente
Qué significa el emoji del corazón amarillo en WhatsApp, cuándo usarlo y qué representa el color
Cómo evitar el robo de tu cuenta en WhatsApp: la estafa que pone en riesgo tus mensajes y contactos

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar