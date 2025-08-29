En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Fórmula 1
AUTOMOVILISMO

Franco Colapinto sorprendió a todos en Zandvoort y logró su mejor marca desde su retorno a la Fórmula 1

Tras completarse las 2 primeras prácticas del Gran Premio de Países Bajos, el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, sorprendió a todos con su mejor resultado desde su retorno a la Fórmula 1.

por Redacción A24 |
Franco Colapinto sorprendió a todos en Zandvoort y logró su mejor marca desde su retorno a la Fórmula 1

Franco Colapinto sorprendió a todos en Zandvoort y logró su mejor marca desde su retorno a la Fórmula 1

Tras el parate de la Fórmula 1 en el verano europeo, este viernes se inició el fin de semana del Gran Premio de Zandvoort, en Países Bajos, y el piloto argentino, Franco Colapinto, sorprendió a todos tras lograr el mejor tiempo desde su retorno a la máxima categoría.

Leé también "Demasiado grande": la opinión lapidaria de Briatore sobre el rendimiento de Franco Colapinto en Alpine
Franco Colapinto disputará esta semana el GP de Países Bajos (Foto: archivo).
Colapinto, de la escudería Alpine, quedó en la posición 9 durante la segunda tanda de entrenamientos en el circuito que saldrá de la grilla de la categoría durante 2026.

Durante la sesión, Franco Colapinto alcanzó un registro de 1:10.957 y quedó a +1.067 del mejor tiempo que realizó Lando Norris con el McLaren: 1:09.890. Cabe destacar que en la práctica 1, el piloto del Alpino había marcado 1:12.276 y ocupó la posición 18.

En la práctica 2, el joven argentino giró durante 25 vueltas en lo que fue una de las sesiones más complicadas por los despites de Lance Stroll, Alex Albon y el abandono por problemas mecánicos de Isack Hadjar.

 El resultado de Colapinto es alentador porque su compañero de equipo, Pier Gasly, se ubicó en la posición 19 con un registro de 1:12.122.

image

F1: a qué hora es la clasificación del GP de Países Bajos

  • Argentina: 11 horas
  • Brasil: 11 horas
  • Uruguay: 11 horas
  • Paraguay: 10 horas
  • Chile: 10 horas
  • Bolivia: 10 horas
  • Venezuela: 10 horas
  • Perú: 9 horas
  • Ecuador: 9 horas
  • Colombia: 9 horas
  • México: 8 horas
  • España: 16 horas

F1, EN VIVO: dónde ver el GP de Países Bajos por TV y ONLINE

La carrera, clasificación y prácticas libres de la Fórmula 1 se podrán ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.

  • Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
  • Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
  • Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

También se podrá ver online a través del Plan Premium de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $15.205,79 final por mes.

image

