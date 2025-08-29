Franco Colapinto sorprendió a todos en Zandvoort y logró su mejor marca desde su retorno a la Fórmula 1

image

En la práctica 2, el joven argentino giró durante 25 vueltas en lo que fue una de las sesiones más complicadas por los despites dey el abandono por problemas mecánicos deEl resultado de Colapinto es alentador porque su compañero de equipo,se ubicó en la posición 19 con un registro de 1:12.122.

F1: a qué hora es la clasificación del GP de Países Bajos

Argentina: 11 horas

Brasil: 11 horas

Uruguay: 11 horas

Paraguay: 10 horas

Chile: 10 horas

Bolivia: 10 horas

Venezuela: 10 horas

Perú: 9 horas

Ecuador: 9 horas

Colombia: 9 horas

México: 8 horas

España: 16 horas

F1, EN VIVO: dónde ver el GP de Países Bajos por TV y ONLINE

La carrera, clasificación y prácticas libres de la Fórmula 1 se podrán ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.

Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow

Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV

Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro

También se podrá ver online a través del Plan Premium de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $15.205,79 final por mes.



