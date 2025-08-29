Franco Colapinto sorprendió a todos en Zandvoort y logró su mejor marca desde su retorno a la Fórmula 1

En la práctica 2, el joven argentino giró durante 25 vueltas en lo que fue una de las sesiones más complicadas por los despites de Lance Stroll, Alex Albon
y el abandono por problemas mecánicos de Isack Hadjar.
El resultado de Colapinto es alentador porque su compañero de equipo, Pier Gasly,
se ubicó en la posición 19 con un registro de 1:12.122.
F1: a qué hora es la clasificación del GP de Países Bajos
- Argentina: 11 horas
- Brasil: 11 horas
- Uruguay: 11 horas
- Paraguay: 10 horas
- Chile: 10 horas
- Bolivia: 10 horas
- Venezuela: 10 horas
- Perú: 9 horas
- Ecuador: 9 horas
- Colombia: 9 horas
- México: 8 horas
- España: 16 horas
F1, EN VIVO: dónde ver el GP de Países Bajos por TV y ONLINE
La carrera, clasificación y prácticas libres de la Fórmula 1 se podrán ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports.
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
- Canales 101 (SD) y 1013 (HD) de Telecentro
También se podrá ver online a través del Plan Premium de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $15.205,79 final por mes.